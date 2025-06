Magia y dragones, el debut de Toni Cortés que inicia la apuesta de Dolmen por la literatura en catalán

Toni Cortés (Palma, 1969) reconoce que había escrito desde siempre y que luego supo que esa forma de escritura es lo que se conoce como terapéutica. «Escribía una historia en un folio y, cuando había terminado, hacía una bola y la lanzaba a la papelera. Luego, cuando tuve ordenador, lo borraba. De todo eso, por tanto, no queda nada. Nunca tuve intención de guardarlo, solo quería vomitar mi malestar o alegría», asegura Cortés, doctor en informática y profesor en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que ahora se estrena en el panorama editorial con su primera novela: La traïció de Ninjuu (Dolmen).

Un día, recuerda, escuchó por la radio que impartían unos talleres de escritura en Barcelona, donde reside desde hace décadas, y decidió apuntarse a las clases, aunque, puntualiza, sin ninguna intención de publicar ninguna obra. «Con las clases empecé a elaborar una novela costumbrista, moderna, pero resultó ser un desastre. Con la ayuda de mi tutor fui arreglándola un poco, pero sin remedio. Estaba a punto de abandonar, pero decidí aprovechar la última clase. Como me gusta mucho la fantasía, opté por escribir un capítulo inscrito en este género. A mi tutor le entusiasmó tanto que me insistió en que la publicara. Para mí terminar la novela ya fue un éxito, pero me animé a enviar el manuscrito a algunas editoriales. Para mi sorpresa, después de Navidades contactaron conmigo desde Dolmen», cuenta.

Catalán

Hoy esa obra ya es una realidad y supone un primer paso del sello liderado por el también autor Vicente García de apostar por la literatura en catalán. «Ahora estamos lanzando cerca de una quincena de títulos al año. Nos gustaría que una buena parte de esos fueran de proximidad, es decir, de temáticas relacionadas con Mallorca o que estén escritos en catalán», avanza García.

En cuanto a la novela de Cortés, está protagonizada por un pastor que tiene habilidades mágicas y que, sin embargo, no tiene ningún interés en usarlas ni ser mago. Sin embargo, señala el autor, el pastor vive en una sociedad donde son los magos los que mandan y, por eso, su familia le machacan para que vaya a una academia de magia.

El pastor, llamado Suquitó, termina cediendo y allí encuentra una maga que se ve obligada a trabajar como criada. «Como ambos son marginados de la sociedad, terminan haciéndose amigos. Juntos descubren la relación entre la magia y los dragones, que son seres demoníacos a los que el dios Ninjuu desterró. A partir de aquí, de forma paralela, se mueve otra trama que explora el mundo de los dragones», señala.

Dragones

Y es que para Cortés la novela tiene como gran aliciente ese universo mítico de los dragones. «Normalmente los dragones se han tratado como grandes caballos alados que escupen fuego, monstruos que has de matar porque son lo peor o criaturas entrañables como el de La historia interminable. A mi parecer todavía quedaba mucho más que decir, que explorar. Me pregunté qué pasa cuando están fuera de cámara, cómo se relacionan, si hacen arte o no... Quería mostrar todo eso sin caer en una historia familiar sobre dragones», razona.

Si bien Cortés no tiene intención de erigir una saga sobre esta historia, no descarta hacerlo si García se lo propone. De hecho, avisa, tiene muy claro cómo continuaría el relato, aunque asegura que es «una novela autoconclusiva». De momento, el informático está trabajando en una nueva historia, también de fantasía. «Ahora tengo más seguridad y menos presión, porque al fin y al cabo no me dedico a la literatura y, para mí, tener esta novela publicada ya es un triunfo», concluye.