Joanna Pocock: «Para escribir profundamente sobre la naturaleza, necesitamos lidiar con la naturaleza humana»

Sa Trencadora, una instalación que el abuelo del dramaturgo Jaume Miró tenía en Son Servera y donde se dedicaba a abrir almendras, abrió sus puertas el verano pasado como un espacio cultural. El proyecto, creado por Miró y Catalina Nebot, tiene como filosofía la ruptura de dogmas y el autoconocimiento a través de talleres y seminarios. La próxima invitada es la escritora canadiense-británica Joanna Pocock, que impartirá un taller de ‘nature writing’ en Sa Trencadora (Son Servera) del 1 al 5 de julio. Es, según Miró, el primer taller de estas características que se lleva a cabo en España. Todavía quedan dos plazas disponibles.

¿Cómo describiría el concepto de nature writing?

En esencia, consiste en escribir, en todas sus formas, desde la poesía hasta los ensayos, con un enfoque en el mundo natural. Prefiero el término environmental writing (escritura ambiental) porque, para mí, ese término incluye tanto a los humanos como al entorno construido, junto con el mundo natural. No creo que podamos separar lo creado por el ser humano de lo natural, ahora que estamos en la era del Antropoceno. La actividad humana ha llegado a cada rincón de la Tierra. Los osos polares ahora tienen PCB (productos químicos tóxicos) y mercurio en su leche materna. Los microplásticos llenan nuestros océanos más profundos y los estómagos de las criaturas marinas. ¿Cómo podemos escribir sobre ballenas o osos polares sin mencionar la huella humana? Para escribir profundamente sobre la naturaleza, necesitamos lidiar con la naturaleza humana.

¿No estamos siempre conectados con nuestro entorno cuando escribimos?

Sí, creo que algunos escritores están profundamente conectados con el entorno y el lugar. Pero los escritores cuyos novelas son obras de imaginación o especulación, y los ensayistas que se concentran en temas más abstractos, no necesariamente estarán escribiendo sobre cuestiones ambientales. Sin embargo, en cierto sentido, todos somos productos de donde venimos, no podemos escapar de eso. En ese sentido, todos estamos conectados con el lugar, incluso si esa conexión se manifiesta en una forma de rechazo del lugar.

Eso precisamente es lo que explora en su último libro, Rendición. ¿Cómo aborda el proceso de escritura en sus libros?

No soy metódica, ojalá lo fuera. A menudo no sé que estoy escribiendo algo hasta que empiezo a escribir. Me gusta seguir mis instintos e ir sintiendo el camino hacia ciertos temas. Una vez que me he situado en un lugar y he interactuado con situaciones, personas, plantas, paisajes, entonces puedo empezar a pensar si es algo a lo que siento que puedo hacerle justicia. Solo entonces puedo comenzar a escribir. Tengo muchas notas sobre cosas, pero no todas llegarán a concretarse. Es un poco como plantar semillas. No todas ‘prenden’ y se convierten en brotes.

¿Cómo se aprende a escribir así? ¿Cómo funcionan sus talleres?

Yo no puedo enseñarle a nadie a escribir. Las personas tienen que querer escribir, y entonces puedo ayudarlas a avanzar hacia una pieza terminada, sea cual sea su forma. Creo que la mejor escritura surge de un lugar de curiosidad y cuestionamiento, de observar con atención y de estar presente. Luego se necesita la disciplina para sentarse y dar sentido a tus ideas, experiencias y observaciones. Yo ayudo a mis estudiantes a encontrar un camino que se adapte a la forma que su escritura necesite tomar. Descubro que enseñar me ayuda a ser mejor escritora porque me mantiene cerca de la fuente de donde nace la escritura.

A veces, cuando hablamos de la crisis climática, parece que no nos afecta de forma muy personal, pero sí lo hace. ¿Qué opina al respecto?

El cambio climático afecta absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas, lo elijamos ver o no. Tengo la edad suficiente como para haber visto los cambios en los niveles de nieve, por ejemplo, en mi ciudad natal de Ottawa. Las estaciones son mucho más erráticas. El cambio climático es, en realidad, caos climático o colapso climático. Lo siento en mi cuerpo de forma visceral. Cuando hace 27 grados en febrero en Londres, estoy tan mal que me cuesta concentrarme. En este momento, el oeste de Canadá está en llamas. Y apenas estamos en junio. Esto no debería estar ocurriendo ahora. Sin embargo, como individuos, es imposible detener esta marea de catástrofes. A nivel individual, lo que podemos hacer es comprometernos localmente de cualquier forma que podamos: presionando a los gobiernos, creando arte, formando comunidades, plantando semillas y creando espacios para cultivar cosas junto a otras personas.

¿Cómo le afecta a nivel personal, como mujer, escritora y lectora?

Me quita el sueño. Me resulta desconcertante (y frustrante) que los seres humanos seamos la única especie que, en palabras de Finisia Medrana, un personaje sobre el que escribí en Rendición, «defecamos en nuestro propio suministro de agua». Nunca he entendido por qué las economías y los valores occidentales se han basado en la extracción y la devastación ecológica. No tiene ningún sentido para mí. Agotamos nuestros recursos y, en el proceso, envenenamos la tierra y el agua, y luego seguimos al siguiente lugar de extracción, ya sea un bosque antiguo, una mina de litio, el océano o una montaña llena de cobre… Pensé mucho en la posibilidad de tener un hijo en esta época de destrucción ambiental, pero al final la esperanza y la vida me convencieron. Escribo sobre ese proceso emocional e intelectual en Greyhound.

Greyhound es su próximo libro, un viaje a su propio pasado, revisitando lugares a los que viajó en 2006, pero siguiendo los pasos de varias escritoras. ¿Qué le inspiró emprender ese viaje?

Hay muchos factores que llevaron a que Greyhound tomara forma. En realidad, es muy difícil resumir cómo surgió. Hace muchos años, escribí una novela sobre una adolescente que buscaba a su madre y cruzaba Estados Unidos en un autobús Greyhound. Ese libro nunca se publicó. Pero realmente quería escribir sobre ese viaje porque sentía que nadie estaba hablando de ese lado de Estados Unidos: la gente que viaja en autobús y que vive muy al margen de la sociedad. Luego escribí sobre ese viaje como una obra de no ficción. Sin embargo, tanto mi esposo como mi editor pensaron que retomar el viaje en autobús enriquecería la escritura y la actualizaría. Sabía que tenían razón. Luego llegó el Covid, así que no pude viajar. En su lugar, me puse a leer todo lo que encontré sobre cruzar Estados Unidos. Encontré tres libros escritos por mujeres: America Day by Day, de Simone de Beauvoir (1949), An American Journey, de Ethel Mannin (1967) y The Great American Bus Ride, de Irma Kurtz (1994). Lo que me llamó la atención fue que los libros de viajes por carretera más famosos escritos por hombres eran todos sobre viajar en coche, el típico hombre solo al volante de su destino, atravesando el continente. En cambio, los libros de estas tres mujeres se centraban en el viaje en autobús y transmitían una sensación de colectividad. Exploro esto un poco en Greyhound, junto con otros temas como la privatización del espacio público, la invasión digital del espacio físico y los paisajes de extracción que se pueden ver desde el asiento de un autobús. Veo Greyhound como una especie de homenaje a de Beauvoir, Mannin y Kurtz, que son mujeres y escritoras muy distintas entre sí.