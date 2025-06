José Carlos Llop: «Confiemos que Europa resista con la fortaleza de su literatura»

En Cuarteto de la memoria (Alfaguara), el lector se rencontrará con las novelas El informe Stein (1995), La cámara de ámbar (1996), Háblame del tercer hombre (2001) y El mensajero de Argel (2005) de José Carlos Llop (Palma, 1956). Precisamente, se acaba de anunciar que el libro Si una mañana de verano, un viajero (2024) es finalista del VI Premio Bienal de Novela Vargas Llosa, que se fallará en octubre.

Este volumen reúne cuatro novelas que dialogan entre sí. ¿Qué motivaciones, personales o editoriales, impulsan esta publicación?

Son novelas escritas en su casi totalidad en el siglo pasado, lo que tiene cierta gracia: ser un escritor entre dos siglos. Unas estaban descatalogadas, otras agotadas. Por suerte estoy en una editorial, Alfaguara, que se ocupa de la obra de sus autores, no sólo de las novedades. Se juntaron las necesidades personales, que las novelas no desaparezcan para siempre, con las editoriales, que las novelas sigan vivas en el mercado. Y que uno empieza a ser mayor, supongo.

Hay elementos comunes: la evocación de la memoria, la ciudad como escenario simbólico, la primera persona del narrador, la segunda mitad del siglo XX. ¿Concibe estas novelas como un ciclo?

Sí, pertenecen al mismo ciclo vital y literario: el retrato del mundo tal como lo conocí y ha desaparecido. Una de las deudas que tiene el escritor con su tiempo es dejar memoria de él. Y esa memoria la forman tanto la familia como la ciudad y sus personajes, a un lado y otro de la ficción. Es Alicia frente al espejo y Alicia cruzando el espejo sin saber cuál es una y cuál otra.

Se percibe una idea de la aventura que no es solo geográfica, sino existencial. ¿Qué representa Europa para usted?

Para mi generación, Europa era un ideal tanto político como cultural; Europa era lo que no teníamos, salvo en El Prado, y habíamos sido en el pasado. Esa Europa estaba formada tanto por su Historia como por su Literatura. O mejor: la literatura era, y es, la memoria de Europa. De Stendhal o Flaubert a Henry James o Proust. Y aquí en Mallorca, Llorenç Villalonga, que participa de ese contexto provinciano y atmósfera cosmopolita. Luego vino el ingreso en la Europa política y ese feliz ingreso lo han ido desvirtuando tanto la Europa del euro como la del brexit. Digamos que ahora no estamos pasando un momento muy boyante; confiemos que Europa resista con la misma fortaleza de su literatura.

La portada del libro, con una imagen de Henri Cartier-Bresson, remite a un tiempo preciso. ¿Cómo surgió esa elección?

La fotografía, aparte de lo mucho que me gusta Cartier-Bresson, es una fotografía que me acompaña desde hace décadas en mi estudio y fue la que tomé como modelo de los padres del narrador de ‘El informe Stein’. Es, pues, la fotografía inaugural de un ciclo y es una fotografía que cruza una frontera: no tanto por encontrarse en Asia sus protagonistas como por ellos mismos. No sabemos lo que pasará.

¿Qué lugar ocupa la memoria en su escritura: impulso, refugio, reconstrucción...?

Está ahí, conmigo. Yo soy en ella y ella es en mí. Sin la memoria no somos, piense en la anulación personal de los que la pierden, y el pasado es aquello que nos ha hecho. Mi única duda con él es si nos debemos al pasado o debemos darle esquinazo de vez en cuando.

¿Cuál es su mirada, desde la sensibilidad del artista, con su literatura, de la evolución de la ciudad que tanto ha invocado?

Intento acudir al título de un poema de Gabriel Ferrater: By natural piety. No desde la ira o la frustración sino desde una piedad natural. Perdonarlo todo es comprenderlo todo, algo así decía Madame de Staël. El día que dejamos de comprender empezamos a perdernos una parte de la vida. Lo que nos ocurre ahora es fruto de nuestra propia torpeza y de una exagerada y muy extendida devoción por el dios Baal. Y tal vez sea también la alegoría del fin de una civilización. Como si el centro de la tierra se hubiera calentado más de la cuenta y los humanos, como hormigas, necesitaran transitar por la corteza terrestre como sonámbulos: hoy en Roma, mañana en Marrakech, pasado en el Everest. Fotografiándolo todo, eso sí. Esa es su única memoria entre tanto frenesí: la foto de lo que van a comerse en un chiringuito de playa.

El título del libro remite a Durrell, pero a lo largo de la lectura afloran guiños, homenajes y resonancias de otros autores. ¿Es la literatura, para usted, también una conversación con los que le preceden?

Siempre lo es. Para mí y para cualquier lector que se precie. Leer es una conversación. Como escuchar música o contemplar un cuadro. Como amar.