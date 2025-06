Un oso polar, tortugas gigantes y el trabajo del científico: mallorquines en el fin del mundo

«Fue un momento mágico». Así describe el cineasta Joan Bover su encuentro con un oso polar durante el rodaje de Graus, minuts, segons (Far VisualProduccions), su primer largometraje documental en el que durante dos años ha acompañado a un equipo de científicos capitaneado por la ecotóloga Anna Traveset a siete de los archipiélagos más remotos del mundo, habiendo recorrido el planeta e invitando ahora con este filme a los espectadores a hacer lo mismo en poco más de una hora.

Desde Noruega a las Seychelles, pasando por Cabrera, las Galápagos, Puerto Williams (Chile) y otros lugares totalmente aislados. Ese ha sido el itinerario que han seguido durante dos años para captar las visitas de estos científicos que recogen muestras de todo tipo, desde «excrementos a raíces, plantas, flores, etcétera». Lo que hacen es «trazar las interconexiones en un archipiélago».

Como suele ocurrir con estos proyectos, todo nació de uno anterior. Concretamente Bee or not to be, enfocado en los polinizadores y en el que también participaba Traveset. «Fue ella quien me dijo que le había surgido el proyecto Island Life que les llevaría a archipiélagos de varias latitudes y quería documentarlo».

El documentalista Joan Bover.

No obstante, nada más empezar, Bover se dio cuenta de que había mucho más que un simple registro videográfico detrás de lo que estaban haciendo. «Había una historia», la de los propios científicos y su empeño en esta «tarea titánica por entender el mundo y ver lo pequeñitos que somos en él».

De ahí la «épica» que ha tratado de recoger Bover, porque «hemos puesto a los propios científicos en el centro de la historia», aunque la ciencia también tenga un peso importante. Y es que tal y como detalla el documentalista, «siempre buscas un conflicto, algo que genere un interés muy fuerte narrativamente», pero aquí, en esta cinta, «no lo hay, sino que el conflicto es el propio estoicismo, esa perseverancia, porque solo les interesa recoger sus muestras y para ello les da igual que llueva, nieve o las horas necesarias».

Por ello, el documental sigue, desde la distancia, a estos profesionales del saber que no dudan en meterse en territorios peligrosos, muchos de ellos casi inexplorados –o inexplorados directamente–, que «ante cualquier adversidad se ríen». Y recuerda Bover que «hablamos de gente que tienen más de 60 años, pero muestran una energía que muchos querrían con 20». Y eso es, tal y como señala el cineasta, «l oque me cautivó»: «Verles con esa positividad día a día y verles hacer lo que más les gusta, ciencia en el campo, y desmitificar al científico encerrado en un laboratorio». Y, además, haciendo todo esto «como si nada, porque para ellos no tiene ninguna epicidad, sino que es lo normal», apunta Bover. «Son personajes muy potentes, pero ellos no lo ven».

El resultado es, pues, «muy inmersivo» para invitar a los espectadores a adentrarse en este mundo, el de la ciencia, y en el nuestro, pero desde lugares remotos muy poco accesibles y que no están exentos de peligrosidad y riesgos porque «no hay nada en ellos» excepto lo que los científicos buscan: los animales y la flora de esos sitios.

Anna Traveset junto a una tortuga gigante de las Islas Galápagos.

Licencia de armas

De hecho, precisamente por esta razón de lejanía e intemperie, Bover fue uno de los que tuvo que sacar una licencia de armas precisamente por el riesgo de entrar en el hábitat de los osos polares. Fue allí, precisamente, donde tuvo lugar el único encuentro con un animal de este tipo, un «encuentro fortuito, no buscado, y es de las cosas más espectaculares que he vivido nunca», recuerda Bover.

Sobre la importancia del trabajo de Traveset y sus colegas, Bover lo tiene claro: «La ciencia no da resultado inmediato, pero invertir en ella es hacerlo en el futuro. En estas expediciones se han encontrado especies e interacciones nuevas y dentro de años se seguirán extrayendo conclusiones de lo que ahora se ha recogido», y para ilustrar precisamente la labor de los investigadores y su importancia, Bover comenta que «nadie había ido a recoger muestras a lugares tan remotos y lo que hallan nos repercute a todos. Es un trabajo silencioso, pero imprescindible».