Antònia Maria Perelló, directora de la Fundació MIró: «Hace tiempo que no estaba tan ilusionada»

Un año ha pasado ya desde que Antònia Maria Perelló se puso al frente de la Fundació Pilar i Joan Miró. En estos primeros doce meses, la directora se ha puesto como objetivo acercar el espacio a la ciudadanía para tejer una red de personas en los que poder apoyarse. Este viernes, a partir de las 20.30 horas, será la puesta de largo de este proyecto con la primera gran fiesta de los amigos de la Fundació. Será una noche especial, con música, danza y oferta gastronómica mironiana con el sello del Fornet de la Soca. Se trata de un acto que quiere ser anual y para asistir al cual solo es necesario una cosa: hacerse amigo del universo de Miró.

Un año al frente de la Fundació Miró, ¿qué sensaciones tiene?

Ha sido duro porque hay dificultades de las cuales, cuando llegas, no te cuentan, pero estoy muy contenta. Veo que el esfuerzo, que es grande, da sus frutos y reconozco que trabajo 18 horas al día y mi vida social son inauguraciones y eventos imprescindibles, pero la proporción de lo invertido y lo logrado es tan grande que estoy muy contenta. Hace tiempo que no estaba tan ilusionada.

Celebra estos primeros doce meses con una gran fiesta, ¿qué puede contar de lo que ocurrirá el viernes?

Es una idea que tenía desde hace tiempo, inspirada por la fiesta de amigos de la Fundació de Barcelona. Es un evento en el que queremos que se creen sinergias entre artistas, galeristas, curadores, gente de la universidad y los amigos de la Fundació. Queremos atraer al sector artístico y cultural nuestro, el cercano, y coincide con el lanzamiento de la campaña de amigos. Tendremos una actuación de Mar Aguiló y Élan d’Orphium. Un cóctel ideado por Dorothé Selz y Tomeu Arbona y María José Orero del Fornet de la Soca y música en directo del cuarteto Sergi Sellès.

¿En qué consiste esta campaña y qué se obtiene por convertirse en amigo de la Fundació Miró?

Era uno de los objetivos de este año y lo hemos conseguido. Me sorprendió que la Fundació no tuviera un grupo de Amics. No porque vayan a ser el mantenimiento económico, sino un cojín al que te diriges y con el que tienes afinidades. El objetivo de formar una comunidad con un escalado de beneficios en función de lo que se pueda o quiera aportar.

¿Qué clase de beneficios?

Se pagan 40 euros al año y a cambio se ofrece entrada gratuita e ilimitada, visitas exclusivas, un descuento en la tienda, invitaciones a la fiesta anual de los Amigos de Miró, y si se quiere aportar más también beneficios fiscales según la cantidad y lo que diga la ley, y otras muchas cosas. Se entregarán carnets y veremos una campaña de difusión muy importante por Palma.

¿En qué punto está la Fundació?

Estamos trabajando 100% en este momento. En visitantes estamos en buenos números, pero no nos interesa crecer más. Tenemos un límite físico, hay que saber que no seremos un Pompidou o un Guggenheim. Lo que queremos es que cada vez más los que vengan a vernos sean más afines, más cómplices, y lo estamos consiguiendo. Ahora mismo tenemos un programa trazado hasta 2027 y seguimos con el mantenimiento de que las exposiciones, cuatro simultáneas siempre, con los cambios en primavera y septiembre, por lo que cada año habrá 9 exposiciones disponibles.

Uno de los grandes proyectos de este año es la gran exposición sobre Miró que tendrá lugar en toda la ciudad, ¿cuál será el papel de la Fundació?

Será en julio y formará parte de Paysage Miró [una gran muestra con varias exposiciones en cada uno de los espacios de Ciutat participantes como sa Llonja, el Solleric o Es Baluard. Se llevará a cabo en colaboraciones con instituciones como el Reina Sofía, entre otros]. La nuestra se titulará La guspira màgica, que es lo que Miró decía que abría la puerta de la creación. Se formará de objetos personales y obras que formaban parte de su colección privada de algunos de los artistas más importantes de Europa, amigos que le regalaron obras a Miró que sirvieron de inspiración. Queremos dar las claves con esta muestra de la interpretación de su obra y de las que se verán en Paysage Miró. Es la gran apuesta de este año.

¿Y tras esta gran muestra?

Queremos continuar con las exposiciones que tienen que ver con Miró. No se parecen formalmente a él, claro, solo faltaría, pero son artistas que pueden establecer un diálogo con él. Son relaciones conceptuales porque comparten con él ya sea el nivel ético-político o de compromiso con la humanidad, como han mostrado Laia Ventayol, Biel Llinàs o Fito Conesa. También seguiremos con los eventos que tienen también que ver con Miró, como la música, simposios, potenciar los premios, para los cuales estamos diseñando un galardón, etcétera. Y tenemos la mirada puesta en los talleres, que debido a las reformas de Son Boter se irán momentáneamente a otro sitio. Sobre Son Boter, ya tenemos la empresa licitada y empezará todo a principios de octubre y tendrán una duración máxima de 16 meses, pero intentaremos que sea menos.