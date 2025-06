Siloé y El Kanka 'teloneros' de la noche de Iggy Pop y Bad Gyal

Ya ha arrancado la tarde, los melómanos más valientes van llegando, sorteando las altas temperaturas, que rozan los 40 grados. Los reciben ahora Siloé, trío de Valladolid formado por Fito Robles (voz), Xavi Road (guitarra) y Jacobo Betanzos (batería), que han actuado sobre las 20.00 horas en el Escenario 1 de Estrella Damm.

La banda aterriza en el Mallorca Live con Santa Trinidad, su cuarto álbum y el más importante de su carrera. El disco, producido por Pablo Cebrián, les ha traído a diferentes festivales, salas y teatros y hoy les trae hasta Magaluf, donde también han presentado su última novedad, el single Sangre. Ritmos bailables, pero letras sólidas se entremezclan en su propuesta. Sin duda este ha sido uno de los grupos más celebrados en el cartel nacional de esta convocatoria. Fito Robles se ha mostrado muy cercano al público, incluso se ha dirigido a una espectadora de tan solo 9 años, Carla, y ha celebrado que tantos seguidores le acompañen en este viaje. «He visto los instrumentos de Iggy Pop y me he cagado», ha asegurado. Poco después se ha quitado la camiseta y se ha abrigado con la bandera de Castella y León. Uno de los últimos temas ha sido el de Blurr ‘Song two’, una versión tan celebrada como si fuera original de la banda.

Y de sus himnos coreados como Todos los besos, Sangre en las venas o Esa estrella, llega el momento de El Kanka, uno de los alicientes de esta última jornada del festival. El buenrollismo calmado del cantautor malagueño permite ese reposo espiritual y físico antes de que empiece la tormenta musical personificada en el inconfundible Iggy Pop. Bajo el alias está Juan Gómez, un artista que aboga por lo artesanal, esa filosofía de sin prisa, pero tampoco sin pausa, que sigue convenciendo a través de los años y conciertos. El propio artista lo ha dicho: «Solo un loco prodigioso podría hacer este cartel, juntando Bad Gyal, Iggy Pop, El Kanka y Judeline. Y yo lo celebro».

Es entonces cuando el calor parece dar una tregua, cuando siguen llegando festivaleros y el ambiente empieza a tomar más fuerza. A estas últimas horas de la tarde que se comienza a fusionar con lo que llamamos noche. Una noche que sigue, todavía, siendo muy joven.