Mallorca Live Festival se rinde a la fantasía electrizante de Massive Attack

En la historia de la música electrónica y el trip hop, pocos grupos han tenido la influencia y la capacidad de marcar un antes y un después como Massive Attack. Desde sus orígenes en Bristol a finales de los 80, este colectivo británico revolucionó la escena musical con su fusión de hip hop, dub, soul y electrónica, creando un sonido único que ha trascendido generaciones. Liderados por Robert Del Naja y Dot Allison en sus últimas formaciones, Massive Attack ha dejado una huella indeleble en la cultura musical global. Una huella que también han grabado a fuego entre los miles de asistentes que este viernes han vibrado con su esperado directo en el Mallorca Live Festival 2025.

In My Mind resonó para iniciar el show, mientras las luces envolvían el Escenario Estrella Damm. De repente ha sonado Risington, un clásico que sigue siendo un himno generacional, y Massive Attack ha sumergido a la multitud en su atmósfera oscura y envolvente. El pulso hipnótico de las bases electrónicas, combinado con los ritmos profundos y la voz espectral que flotaba entre las sombras, hizo que la explanada se transformara en un espacio casi hipnótico. Temas como Girl I Love You y otros clásicos siguieron desencadenando una comunión perfecta entre banda y público, que no dejó de ovacionar ni un solo instante.

A lo largo de la noche, la banda desplegó un repertorio impecable, mezclando hits que definieron el género con piezas más recientes. El show, además, estuvo marcado por una fuerte carga política: potentes visuales proyectaban mensajes directos sobre el cambio climático, la influencia creciente y alarmante de figuras como Elon Musk, el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y la manipulación mediática a través de titulares sensacionalistas tanto de índole política como del mundo de las celebridades. También a Palestina, con proyecciones de una Gaza devastada por las bombas israelíes, así como de Benjamín Netanyahu. Entre el público, además, han levantado una bandera del país.

La producción visual no hizo más que sumar a su espectáculo con proyecciones impresionistas que potenciaron esa atmósfera mística y urbana que Massive Attack domina como nadie. La conexión entre la banda y su público fue palpable, una momento de trance colectivo que hizo vibrar cada rincón del recinto con su electrizante y misteriosa puesta en escena.

Gente del público levanta una bandera de Palestina, este viernes en el concierto de Massive Attack.

De hecho, ese aire de misterio siempre ha rodeado a Massive Attack, y en este sentido, los rumores sobre la posible identidad de uno de sus miembros siguen alimentando el mito: cada vez son más insistentes las voces que aseguran que el artista urbano Banksy podría ser Robert Del Naja, añadiendo una capa más de intriga a su ya enigmática propuesta artística. ¿Aparecerá un 'banksy' en Mallorca?