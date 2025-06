La deriva coral de Mon Joan Tiquat

Apenas andábamos saliendo de la parte más dura de la pandemia cuando, en 2021, se publicó uno de los discos más inclasificables e imaginativos que ha dado la escena musical mallorquina en los últimos años. Se trataba de Es temps i sa llavor, de Mon Joan Tiquat, alter ego del actor, dramaturgo, bailarín y músico marratxiner Joan Vila.

El álbum, que derrochaba creatividad y saber hacer, fue grabado, mezclado y producido al 100% por Vila, quien toca todos los instrumentos que sonaban en él, durante el confinamiento, en su propia casa. En coherencia con ello, el autor lo presentaba en directo a modo de hombre orquesta, tocando y loopeando en solitario instrumentos como la batería, el teclado, el metalófono, la guitarra, el cajón flamenco o el cello.

Cuatro años después, Mon Joan Tiquat está a punto de celebrar la presentación oficial su nuevo álbum, Sinònims de cosa, con un enfoque radicalmente diferente. «Quería una producción radicalmente diferente a la del primer disco. Tenía ganas de tocar con gente y de grabar en estudio. Por fortuna, tengo un montón de amigos que son excelentes músicos», explica.

Así, con Michael Mesquida a la mesa de control, desfilaron por Favela Estudis artistas como Carmela Cristos, Joan Garcías, Aina Tramullas, Montse Mozo, Lluc Bimbo, Roger Pistola, Gÿe, Aina Zanoguera, Sebastià Mut o Pol Batlle, si bien el propio Joan grabó todas las baterías, pianos, guitarras y algún cello. Tampoco faltaron a la cita la madre del cantautor, la cantante lírica Eulàlia Salbanyà; su hermana, Ariadna Vila, y su prima, Sienna Vila, quienes formaron parte del coro de once personas que suena en tres canciones del álbum, dando una dimensión si cabe aún más coral, nunca mejor dicho, al trabajo.

«La idea del coro me atraía mucho y quería probarlo con gente cercana, para disfrutar de cantar juntos. Probablemente en próximos trabajos haya más arreglos de este tipo», indica Vila, quien destaca que «musicalmente, es un disco muy ecléctico y variado, en la misma línea del anterior, tanto armónicamente como en cuanto a letras. No está pensado como un trabajo conceptual, sino que es un puñado de canciones que reflejan una época de mi vida, como un álbum de fotos», indica.

La presentació oficial de Sinònims de cosa será este sábado, a las 20.00 horas, en el Teatre Xesc Forteza de Palma, si bien también habrá ocasión de disfrutar de sus canciones en directo el 5 de junio en La Fornal (Manacor), el 19 de junio en Cas Retratista (Montuïri) y el 12 de julio en Sa Font (Pòrtol), siempre en formato cuarteto, con Roger Pistola a las guitarras, Juanan Torrandell al bajo y Miquel Amengual a la batería. «El directo será diferente al disco. Me interesa que la música esté viva y despierta, con haya espacio para la improvisación y la conexión. No me interesa la moda de las bases programadas, prefiero apostar por el oficio y la profesionalidad de los músicos, que son capaces de hablar a través de la música», reflexiona.