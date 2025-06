Antònia Font triunfa ‘en casa’ y emociona en el Mallorca Live

Hay grupos que no necesitan presentación. Otros, que no necesitan gritar para ser escuchados. Y después está Antònia Font, que con su imaginario único, su poética cósmica y ese mallorquín que suena a casa, ha llenado de emoción el Mallorca Live Festival 2025. Este jueves, en su propia tierra, la banda liderada por Pau Debon no solo volvió a demostrar que lo suyo no es nostalgia: también firmó el emotivo cierre de gira de su regreso más esperado.

A las diez de la noche, con el Escenario Estrella Damm abarrotado, la banda salió al escenario con esa elegancia tranquila que siempre los ha definido. No hacen aspavientos, no necesitan artificios. Basta con las primeras notas para que el público -de todas las edades- entre en sintonía. La ovación fue inmediata, emocionada, como un reencuentro entre viejos amigos que no han perdido nunca el hilo. Durante el concierto sonaron clásicos imprescindibles. Cada canción, recibida como un himno. El público no solo cantaba: vivía cada verso, cada imagen surrealista, cada juego lingüístico como parte de una identidad compartida. La voz de Pau Debon, intacta, flotaba sobre los arreglos siempre precisos de Joan Miquel Oliver (guitarra y compositor), Jaume Manresa, Joan Roca y Pere Debon. No hubo lugar para la pirotecnia escénica: Antònia Font ha sabido siempre que la fuerza está en sus letras, sus melodías y ese aire entre lo cotidiano y lo interestelar que los ha convertido en una banda única en la historia del pop en catalán. La actuación en el Mallorca Live Festival de Antònia Font ha sido un cierre de etapa. El final de una gira que ha llevado su universo de nuevo a los escenarios tras su esperado regreso. Un broche de oro, en casa, ante un público que ha crecido con sus canciones y que las canta como si fueran parte de su propia historia. En un festival con grandes nombres internacionales y producciones espectaculares, Antònia Font demostró que la emoción no necesita artificios. Solo canciones que te lleven lejos, aunque estés justo donde quieres estar: en casa, cerrando un círculo. Y dejando la sensación de que, aunque se bajen del escenario, su música seguirá flotando por mucho tiempo más.