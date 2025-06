Rigoberta Bandini vuelve al Mallorca Live Festival 2025: así fue su comentada actuación en 2022

El próximo viernes 13 de junio de 2025, Rigoberta Bandini pisará nuevamente el escenario del Mallorca Live Festival 2025, presentando su álbum, 'Jesucrista Superstar', una obra que promete continuar el legado innovador que la artista catalana ha construido en los últimos años. Esta actuación formará parte de la octava edición del evento musical, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio en Calvià, consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario festivalero en España. Con más de 60 artistas ya confirmados para esta edición, la presencia de Bandini se perfila como uno de los platos fuertes de la programación.

El ascenso de Paula Ribó bajo el seudónimo de Rigoberta Bandini representa uno de los casos más fascinantes de la industria musical española reciente. Lo que comenzó en 2019 como un proyecto experimental se transformó rápidamente en un auténtico fenómeno cultural que trascendió las fronteras de lo meramente musical para convertirse en banda sonora de un cambio social.

Temas como 'Perra', 'Too Many Drugs' o 'In Spain We Call It Soledad' resonaron con fuerza en una sociedad española en transformación, convirtiéndose en himnos generacionales y estableciéndose firmemente en la memoria colectiva audiovisual de los últimos años. Sin embargo, fue su participación en el Benidorm Fest con 'Ay Mamá' lo que catapultó definitivamente su carrera, atravesando todas las capas sociales y convirtiendo a Bandini en una voz indispensable del panorama musical español.

Esta trayectoria meteórica culminó con la publicación de 'La Emperatriz' (2022), un primer álbum que los críticos calificaron como una verdadera antología de originalidad dentro del género pop, y que consolidó a la artista como una de las voces más relevantes y renovadoras del panorama musical en España.

Un regreso esperado tras un periodo de reflexión

Después de su fulgurante ascenso, Rigoberta Bandini decidió tomarse un periodo de pausa creativa que ha durado aproximadamente tres años. Durante este tiempo, la artista ha combinado la reflexión personal con un intenso trabajo creativo que ahora materializa en 'Jesucrista Superstar', un álbum que promete explorar nuevas dimensiones sonoras y conceptuales, manteniendo la esencia transgresora que caracteriza su obra.

El anuncio de su regreso a los escenarios mallorquines ha generado una enorme expectación entre sus seguidores, quienes recuerdan con especial cariño su anterior paso por el festival en 2022, donde protagonizó uno de los momentos más comentados y reivindicativos del evento. La última participación de Rigoberta Bandini en el Mallorca Live Festival quedó grabada en la memoria de los asistentes como una de las actuaciones más emblemáticas de la edición. Convertida ya en toda una estrella, la artista catalana abrió su show con 'In Spain We Call it Soledad' y 'Fiesta', para deleite de un público entregado que abarrotaba el recinto.

El momento culminante llegó con la interpretación de 'Ay Mamá', durante la cual la artista sorprendió a los asistentes con un topless reivindicativo que conectaba perfectamente con el mensaje feminista y liberador de la canción. Este gesto, lejos de ser una simple provocación, encapsulaba perfectamente el espíritu transformador y el compromiso social que caracterizan la propuesta artística de Bandini.

Además, la catalana también ha visitado la Isla en varias ocasiones, se les pudo ver pasando unos días de descanso junto a Esteban Navarro, su pareja y padre de su hijo. Durante su visita, no dudó en dejarse seducir por la gastronomía local, acudiendo a establecimientos emblemáticos como El Fornet de la Soca, en el centro de Palma, donde degustó una tradicional ensaimada con albaricoques, generando un simpático intercambio en redes sociales con el establecimiento.