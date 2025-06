Nathy Peluso, un ciclón de fuerza y sensualidad en el Mallorca Live

En la historia reciente de la música en español, pocas artistas han irrumpido con tanta fuerza, personalidad y capacidad de transformación como Nathy Peluso. Desde sus primeros pasos en el R&B y el spoken word hasta convertirse en un icono global del pop urbano con tintes latinos, jazz, electrónica y tango, la argentina ha demostrado que no hay etiquetas que la contengan. Y este jueves, sobre el Escenario Estrella Damm del Mallorca Live Festival, ‘La Peluso’ no solo ha dado un concierto: ha firmado un manifiesto de poder, arte y magnetismo.

«¡Mallorca!», ha gritado la artista nada más pisar el escenario, enfundada en un conjunto que mezclaba sensualidad, fuerza y teatralidad, marca de la casa, mientras de fondo arrancaba con Corleone, Aprender a amar y Business Woman. Con ese inicio, la energía ha subido como una marea imposible de detener, y ya nada ha bajado el ritmo.

A lo largo de su actuación, Peluso ha repasado algunos de los hits más intensos de su carrera, entre ellos Ateo -sin C.Tangana, por desgracia-, y por supuesto BZRP Music Sessions Vol.36. Cada canción ha sido una exhibición vocal y física, con coreografías afiladas y una banda que ha acompañado con precisión y presencia.

Su carisma escénico ha llenado cada rincón del recinto. Nathy Peluso no solo canta: interpreta, provoca, juega, se adueña del escenario. Su forma de moverse, de hablar, de mirar al público convierte cada minuto en un acto de performance total. Entre tema y tema ha habido tiempo para gritos de empoderamiento y conexión directa con un público entregado desde el minuto uno.

La actuación de Nathy Peluso en el Mallorca Live no ha sido solo uno de los momentos destacados del jueves, ha sido la confirmación de que estamos ante una artista que no se parece a nadie más. Que no busca gustar, sino expresarse con todas sus capas. Y que en ese proceso, está escribiendo una de las carreras más interesantes del pop latino de esta década.

Con apenas unos años en lo más alto, Nathy Peluso ha conseguido lo que muchos artistas persiguen durante toda una vida: construir un universo propio. Un universo donde caben el hip hop y el bolero, la intensidad emocional y el desparpajo escénico. En Magaluf, ese universo se desplegó como un torbellino que dejó a miles de personas sin aliento.

El paso de Nathy Peluso por el Mallorca Live Festival 2025 ya forma parte de la historia del festival. Una actuación poderosa, vibrante y llena de verdad. Una artista que, como diría ella, no vino a complacer, sino a romper. Y lo ha conseguido.