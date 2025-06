Los universos de Miquel Rayó y Nívola Uyá confluyen para dar vida al calendario

Resulta sorprendente que dos autores como Miquel Rayó y Nívola Uyá no hubieran formado tándem antes. Aunque ambos no comparten generación, sus universos tienen muchos elementos en común: la pasión por la naturaleza, la tradición oral y el compromiso ecológico. El reputado escritor, que ganó importantes reconocimientos en literatura infantil hace algunas décadas y la ilustradora valenciana, afincada en Bunyola, se encontraron por casualidad en una pequeña revista mensual y gratuita creada por Rosa Campomar, Mar Rayó y Cata Sagrera que reunía propuestas de actividades familiares. Los doce primeros números, que contaban con textos de Rayó y dibujos de Uyá, vieron la luz entre octubre de 2012 y septiembre de 2013. Ahora, más de diez años después, Disset Edició recupera esa complicidad azarosa y, sin embargo, totalmente natural en Dotze en fan un. Lo presentarán este jueves por la tarde, a las 19.00 horas, en Quart Creixent (Palma).

El libro, que podría definirse como un cuento, una rondaia o pequeños poemas ilustrados, da vida a los doce meses del año: desde Gener, que ansía con ilusión a que lleguen los Reyes Magos hasta Desembre, que intentó poner de moda una versión rap de La Sibil·la que provoca casi su expulsión del Calendari. La personificación o la corporalización de los meses no es, avisa Rayó, algo original. «Lo encontramos en el almanaque o zaragozanos, como los llamaba mi abuela, y que yo leía con diez años. Ahí se explicaba lo que teníamos que hacer en cada mes, teniendo en cuenta los astros. En definitiva, está muy vinculado a la tradición popular. Asimismo, también enlaza con un precioso libro de Roald Dahl titulado Mi año y, a su vez, la rondaia Es dotze mesos i dues jaies, en la que hay dos jaies, una amable y otra desagradable, que se van encontrando con los meses», aclara. En conjunto, pues, Dotze en fan un ofrece una reflexión sobre el paso del tiempo, las estaciones y los ciclos naturales, algo que, lamentablemente, se ha visto trastocado por el cambio climático, denuncian.

Y aunque en un primer momento puede parecer un cuento para niños, lo cierto es que, aunque rechazan establecer una edad concreta, la obra está más pensada para adultos o, en todo caso, para compartir. «Hay que dignificar los libros ilustrados para adultos», coinciden.

Regreso

Por otra parte, aunque podría tomarse este nuevo título –teniendo en cuenta que llega ahora llega a las librerías, pero el proyecto en realidad tiene más de una década– como el regreso de Rayó al preciado mundo de la literatura infantil, el autor no lo vive así. «Cuando escribí estos textos, en 2012, precisamente me jubilaba. En ese momento tenía cinco o seis narraciones infantiles y, de esas, consideré que dos eran publicables. Con todo, no lo conseguí. A raíz de eso pensé: no interesan mis temas, mi lenguaje o ninguna de las dos cosas. Hablaban de lo que siempre tratan mis obras, de naturaleza, de cultura popular, uno incluso de sirenas. Pero no funcionaban, no al menos contados por mí. No lo viví con un drama, porque al fin y al cabo me siento muy privilegiado de haber podido publicar tantos libros, haber ganado algunos galardones y ahora de compartir este proyecto con Nívola, algo que, de hecho, también me tomo como un premio. Simplemente me dediqué a explorar nuevos campos, nuevas historias. Ahora, por ejemplo, estoy inmerso en historias de excursionismo», reconoce Rayó.

En cuanto a Uyá, el escritor ensalza su trayectoria y, especialmente, Silencio (Cuento de Luz, 2022). «Liga muchísimo con lo que me hubiera gustado hacer a mí: caminar, mirándome los pies, escuchando el rumor del agua del torrente, oliendo el perfume de alguna planta o fruto», destaca. Estas sensaciones son las que, justamente, hacen que sus universos confluyan en obras como la de Dotze en fan un.