Todo lo que tienes que saber si no has ido nunca al Mallorca Live Festival 2025: de las consignas a la entrada de menores

El Mallorca Live Festival se ha consolidado como uno de los eventos musicales más destacados de la isla, atrayendo cada año a miles de asistentes de todas las partes del país y del extranjero. Enclavado en Calvià, en el popular recinto Mallorca Live, este festival reúne durante tres noches consecutivas a artistas de talla internacional como Nathy Peluso, Massive Attack, Iggy Pop o Bad Gyal, entre otros nombres sobresalientes. Si tienes pensado acudir por primera vez a este evento único, es fundamental que conozcas todos los aspectos clave para que tu experiencia sea segura, cómoda y, sobre todo, inolvidable.

Condiciones de acceso y normativa especial para menores

En el Mallorca Live Festival, la entrada está abierta a personas de todas las edades, pero existen regulaciones específicas si asistes con menores. Los niños de hasta 5 años, ambos incluidos, pueden entrar gratis - aunque es imprescindible sacar una entrada a coste cero para ellos. Entre los 6 y los 11 años, se aplica un descuento del 25 % sobre el valor de la entrada general (las opciones VIP o Premium no están incluidas en esta reducción). A partir de los 12 años, el importe se iguala al del resto de adultos.

Un detalle importante: los menores de 12 a 15 años inclusive deberán ir acompañados por padre, madre, tutor legal o responsable acreditado. A partir de los 16 años, los adolescentes ya pueden entrar al recinto solos, aunque será necesario que los responsables firmen un documento exonerando al festival de responsabilidad, disponible tanto online como físicamente a la entrada. Recuerda llevar el DNI, pasaporte, libro de familia o el documento legal que certifique la relación para evitar problemas en el acceso.

Apertura de puertas y consignas

Si eres de los que no dejan nada al azar, apunta la hora: cada jornada, el recinto abre a las 18.00 horas en punto. Llegar con antelación es siempre aconsejable si quieres evitar colas y aprovechar al máximo la propuesta de conciertos y servicios del recinto, pues la programación suele comenzar poco después del acceso.

Además, nadie quiere cargar con mochilas ni preocupaciones durante todo el festival. Para facilitarte la estancia, el recinto habilita varios modelos de consignas con diferentes tamaños y tarifas: desde la más pequeña (9,5 x 19 x 32,5 cm) hasta la XL (24 x 20 x 42 cm). Los precios por jornada varían entre 5 y 12 euros, dependiendo del tamaño. Todas funcionan mediante código numérico, lo que refuerza la seguridad, y además incluyen una toma para cable USB, ideal para quienes necesiten recargar el móvil mientras bailan sin parar.

Opciones de transporte y parking

Para los asistentes que prefieran el transporte público, el festival ofrece un sistema de autobuses lanzadera con múltiples rutas tanto desde Palma como desde la Part Forana y otros puntos clave del municipio de Calvià. La ruta central, desde Palma (Estadi Mallorca Son Moix, puerta 5), opera desde las 17.00 hasta las 22.00 horas, con retornos entre las 00.00 y las 04.45. Las demás rutas conectan localidades tan variadas como Felanitx, Llucmajor, Alcúdia, Lloseta, Cala Ratjada, Inca, Pollença, Sa Pobla o Can Picafort, proporcionando así full cobertura a quienes vienen desde cualquier rincón de la isla. Los horarios están cuidadosamente concertados para adaptarse a los momentos de mayor afluencia, garantizando que puedas llegar, y sobre todo volver, sin sobresaltos.

¿Eres más de ir a tu aire y prefieres moverte en coche? No hay problema, aunque en este caso conviene saber que el parking está reservado únicamente para quienes disponen de entradas VIP o Premium. El pase VIP, desde 170,50 euros por día, ofrece plaza de aparcamiento asignada, acceso por carril rápido, plataforma elevada con vistas privilegiadas, zona exclusiva con barra y baños privados, así como espacio de visualización frontal al escenario principal. Si buscas un extra de servicio, el pase Premium (530 euros diarios) añade barra libre de primeras marcas, catering continuo de 21.00 a 24.00, packs de bienvenida, coctelería y áreas chill out, todo pensado para quienes no se conforman con lo estándar.