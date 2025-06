Sidonie alza el telón del Mallorca Live Festival y abre una semana de música

El rock alternativo de Sidonie ha resonado este miércoles en el majestuoso Castell de Bellver de Palma, dando el pistoletazo de salida oficial al Mallorca Live Festival 2025, una semana cargada de ritmo. Esta octava edición, que se celebra desde este jueves y hasta el sábado, promete tres días de música ininterrumpida con un cartel estelar encabezado por Iggy Pop, Massive Attack, Nathy Peluso, Suede, Bad Gyal, Alcalá Norte, Rigoberta Bandini, Dorian, de nuevo Sidonie y Antònia Font, entre otros grandes nombres. Todavía quedan entradas disponibles en la web del considerado evento musical más importante de Balears.

Más de 80 artistas llenarán de sonidos los cinco escenarios del recinto: el Escenario 1 Estrella Damm; Escenario 2 Es Jardí; Escenario 3 Mallorca; Escenario 4 La Plaza by Camper, y el Escenario 5 Radio 3.

Imagen de la actuación de Sidonie este miércoles en el marco del Mallorca Live Festival en el Castell de Bellver en Palma. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Un año más, el recinto del Mallorca Live Festival en Calvià, con sus 25.000 metros cuadrados, está preparado para recibir a miles de asistentes. La zona VIP y la mejorada zona Premium volverán a ofrecer experiencias exclusivas.

El Mallorca Live Festival 2025 ha tejido un cartel donde conviven leyendas consagradas con fuerzas emergentes, creando un ecosistema musical sin precedentes en las Islas Baleares. A la cabeza de esta edición se alza Massive Attack, el proyecto visionario que redefinió el sonido de toda una generación, acompañado por pesos pesados como Nathy Peluso, Iggy Pop y Bad Gyal, cada uno representante de universos sonoros distintos pero igualmente poderosos.

Si hay una artista que representa la energía incontenible de la música actual, esa es Nathy Peluso, que lidera el cartel de hoy. La argentina-española ha pasado de ‘freestylar’ en plazas a llenar estadios con su fusión explosiva de soul, hip hop, jazz y ritmos latinos. Su último trabajo, Grasa (2024), confirmó su lugar en la vanguardia, con una voz poderosa y una presencia escénica arrolladora.

Le seguirá, mañana, Massive Attack. Cuando los británicos irrumpieron en la escena musical a principios de los 90, pocos podían prever que su mezcla de hip hop, electrónica y soul oscuro se convertiría en la banda sonora de una era.

Mientras, Iggy Pop pondrá el broche a la jornada del sábado. A sus 78 años, sigue siendo una fuerza de la naturaleza. El ‘padrino del punk’ no conoce el desgaste: su energía en el escenario sigue siendo tan cruda y visceral como en los días de The Stooges. Con un repertorio que abarca desde clásicos como Lust For Life hasta material de su último álbum, Iggy Pop garantiza un espectáculo lleno de actitud y rock’n’roll sin concesiones.