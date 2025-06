Música para denunciar que Sóller «ha llegado al límite»

El cantante de Sóller, Pere Andreo, ha lanzado este miércoles en sus redes sociales el videoclip de Reset, rodado en plena calle del municipio mientras hordas de turistas pasan alrededor del músico sin apenas percibir su presencia. Se trata de una manera de calentar los motores de cara a la gran manifestación del 15J contra la masificación turística y contra los altos precios de la vivienda.

En el videoclip se puede ver al músico interpretando el tema, que tiene una fuerte letra irónica en la que ironiza sobre si llegados a este punto casi de no retorno, no sería mejor que todo hiciera un pet universal porque no hay solución posible ya. El autor explica a Última Hora que «Sóller es una isla dentro de una isla con un espacio acotado y ha llegado ya al límite».

Durante la filmación, que corre a cargo del cineasta isleño Josep Alorda, se pueden ver momentos que resumen a la perfección la realidad de los propios sollerics: en un momento al inicio del videoclip, Pere Andreo ha de moverse por la llegada de un taxi; muchos turistas pasan a su alrededor, pero muy pocos se interesan por lo que hace el joven, muchos simplemente pasan ignorándole como el agua bordea las rocas de un río; también muchos visitantes se paran frente a la cámara, sin saberlo, tapando la toma.

Reflexiona Andreo que «nuestra película y la suya», en referencia a los turistas, «están tan separadas que es muy difícil hacerles llegar el mensaje». Por eso, sin que haya «confusiones», tal y como explica el músico, ya que «no estamos en contra del turismo, sino poder convivir con el turismo porque cualquier mallorquín medio entiende que es nuestra fuente de ingresos», cree que «si nadie les explica a los turistas que puede ser perjudicial ellos no lo van a entender».

La realidad en Sóller, tal y como detalla Andreo, es la de que «lo más normal es que desde la mañana bajen grupos de entre 30 y 50 personas por el Carrer Nou y eso es un nivel de gente inasumible». Por ello, tiene muchas «expectativas» hacia el domingo y la gran manifestación del 15J, ya que hay varias organizaciones de jóvenes que se están organizando y agrupaciones como SóllerLand, Sos Residents y Menys Turisme, Més Vida, apoyan tanto el vídeo como la iniciativa del domingo. «Durante mucho tiempo hemos visto este crecimiento sin medida y el beneficio político o económico ha pasado por encima de mucha gente, y mira qué pet ha tenido que haber para que la gente se dé cuenta», reflexiona Andreo.