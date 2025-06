Villano Antillano: «La mentalidad de víctima no es positiva»

Entre viscerales y reivindicativas, las letras de Miss Misogyny (2024), conectan con las cabronadas que sufren a diario miembros de la comunidad trans, que ven en la propuesta de Villano Antillano la dosis de aliento y cinismo necesarias para encarar la vida. Su apoyo ha colocado a esta cantante urbana entre las voces más escuchadas de esa escena que cruza trap y rap con el orgullo descocado, bailongo y canalla del Caribe portorriqueño. El Mallorca Live Festival la recibirá en su segunda jornada, la del viernes, a las 03.00 horas, en el Escenario Es Jardí.

Su último álbum, Miss Misogyny, contiene diez temas pero ha reconocido haber escrito más de veinte… ¿la inspiración le sale por las orejas?

Fíjese que soy muy caótica en mi proceso creativo. Cuando escribí esas canciones estaba superinspirada, pero también estaba pasando un duelo bien grande que me hizo sacar un montón de cosas. Durante ese proceso creo como una loca, no me limito, pero luego las canciones pasan muchos filtros.

¿Qué debe tener una canción para pasar su corte creativo?

Debe pasar la prueba del gimnasio, debe servir para escucharla mientras hago ejercicio y sudo mucho. Ese es mi barómetro y me funciona bien.

Su sonido es el resultado de sus influencias musicales o una respuesta comercial a esta era de ritmos urbanos?

Tengo muchas influencias pero también me adapto al formato musical que está sonando, hay que estar a la vanguardia.

¿Cuando escucha o lee que es la artista más escuchada por el público trans no siente que están limitando su música?

Creo que es necesario que la gente ponga etiquetas a las cosas, me gustaría que no fuera así pero en el contexto político de lucha en el que estamos… En cualquier caso yo no siento que me limiten.

Algunas de sus letras ponen voz a la lucha de clases, creo que le confiere un aporte adicional muy sustancial a un género que, en ocasiones, silencia este tipo de contenidos…

Es un componente que está conmigo, soy consciente de dónde están las otras personas como yo y lo que están sufriendo. Tan sólo un uno por ciento de las mujeres trans pueden decir que tienen éxito, así que hay que poner voz a ciertas situaciones.

¿Hay mucha carga autobiográfica en sus letras?

Yo diría que todo. Canto todo lo que vivo y vivo todo lo que canto.

Impermeabilizarse y construirse un personaje con varias capas que acaban diluyendo tu auténtico yo es una coraza habitual en la comunidad trans, ¿en alguna ocasión ha sentido que vive actuando?

Creo que todo el mundo tiene capas y va construyendo una identidad, los que estamos fuera de los estandares pagamos un precio alto porque la sociedad no está creada para celebrar sino para censurar. Todos tenemos un personaje que enseñamos al mundo, pero el mío es bien cercano a lo que soy.

Ha afirmado que a base de golpes ha aprendido a jugar sucio. ¿Hay que ponerse brava para que no la pisen a una?

Sí, todo el tiempo. Dicen que soy valiente y dura pero quisiera ser suave y tranquila, aunque no siempre me lo permiten. Es fácil caer en la victimización pero la mentalidad de víctima no es positiva.

¿Cree que sus canciones ayudan a lograr cambios de mentalidad?

Pienso que sí. Hay gente que no encaja en el molde de lo aceptable solo por no ser enteramente normales, tienen problemas de comunicación con su familia y eso te saca del panorama del desarrollo personal.

¿Ha recibido algún mensaje de alguien que se sienta identificado con sus letras y su lucha que le haya emocionado especialmente?

Claro, es muy gratificante la gente que se conmociona conmigo y se identifica. Les recuerdo que no están solas y que el mundo está cambiando.

¿Cree que en otra época su propuesta habría funcionado o es fundamental este contexto actual de cierta apertura de miras?

Exacto, antes seguro que no hubiera funcionado, pero no tengo claro que el contexto actual esté tan avanzado como creemos.

¿Cuál es su mayor desafío?

Cuando empecé no estaba lista para entregar mi intimidad y creo que estoy evolucionado en ese sentido. Ha sido difícil pero he encontrado la forma de tirar para adelante.

La etiqueta del machismo siempre ha colgado sobre el rap y el trap. ¿Cree que hace falta la llegada de una nueva generación para eliminar estos patrones culturales?

No sé qué hace falta. Antes tenía mucha fe en mi generación como impulsora del cambio, pero al hacerme adulta y conocer a gente de otras generaciones y ver lo que tuvieron que luchar creo que sería injusto decir que no tuvieron lucha.