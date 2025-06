Ágatha Ruiz de la Prada: «Me siento muy maltratada en Mallorca»

El Aljub del Museo Sa Bassa Blanca, en Alcúdia, acoge una de las colecciones más originales y «únicas» de Europa. La bautizada como Nins reúne 160 retratos de niños de la aristocracia francesa e italiana desde el siglo XVI al XIX, aunque tan solo se pueden exhibir al público una cincuentena de ellos. Desde este martes, retratos como el de Carlos V, Eduardo VI de Inglaterra, Luis XIII o Carlo Emmanuele I de Saboya «dialogan con la actualidad» a partir de seis trajes infantiles de la conocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Aunque, en un principio, la idea era que fuera algo temporal, a través de un préstamo o depósito, la Fundación Yannick y Ben Jakober finalmente han adquirido la colección de la artista, quien ha celebrado que «es la primera vez que un museo me compra unos trajes».

«Es una exposición excepcional. Más allá del Museo del Prado, no hay otra manera de poder ver tantos retratos de niños de esta manera. Es una colección muy difícil de lograr y que hemos conseguido tras muchos años de estar atentos a subastas, a marchantes y amigos de confianza», ha explicado Ben Jakober. Por su parte, Yannick Vu ha destacado que la colaboración con Ruiz de la Prada ha permitido traer al presente la colección, poniendo el broche de oro al «recorrido cronológico». «Al pertenecer a familias reales, la ropa de los niños que aparece en los cuadros es extraordinaria y formidable, como también lo es la de Ágatha, que aporta su talento inmenso y su fantasía a la colección. Es toda una artista plástica», ha agregado. «Estos niños, herederos, representaban el poder total de Dios sobre la tierra, por lo que iban muy bien ataviados», añadió. Vu también avanzó que, con el objetivo de poder mostrar más retratos de esta extensa colección, cada año se centrarán en «dos países». «Este año los elegidos han sido Francia e Italia, con retratos de Luis XIII, XIV y XV o de familias tan influyentes como los Saboya o los Médici. La próxima temporada estará protagonizada por España e Inglaterra».

Asimismo, Ágatha Ruiz de la Prada recordó que su amistad con los responsables de Sa Bassa Blanca surgió a raíz de la relación de complicidad con Cristina Macaya, activista cultural fallecida en 2023. «Siempre he sido muy de museos. En una semana normal puedo visitar hasta tres o cuatro. Hay quien disfruta tomando cafés, para mí es ir a exposiciones constantemente, a museos o fundaciones», ha comparado.

Ágatha Ruiz de la Prada. Foto: M. À. CAÑELLAS

Sobre este proyecto, la diseñadora ha explicado que se remonta a hace una década, cuando José Tono Martínez dirigía el museo. «A él lo conocía de la época de la Movida madrileña», evocó entre risas. «Estuvimos hablando de hacer una exposición en Sa Bassa Blanca, pero fue pasando el tiempo, él abandonó el equipo y todo quedó en el olvido, hasta que Ben me insistió para retomarlo. Fue una gran alegría para mí». «De un centenar de trajes que tengo, le mandé una selección y él escogió los seis más bonitos. Tiene mucho ojo», aclaró la creadora, quien celebró que «hoy en día, cada vez hay más museos en los que arte y moda dialogan. La exposición del Metropolitan más visitada de toda la historia fue una de Alexander McQueen, no de Velázquez ni Goya».

Finalmente, Ruiz de la Prada ha lamentado que «siendo el único museo de la infancia en España», Sa Bassa Blanca no tenga una mayor visibilidad y reconocimiento. A su vez, aprovechó la ocasión para denunciar que no se siente querida en Mallorca. «Me he sentido profundamente maltratada en general, como mucha gente. Todo famoso que viene es decapitado. Es un peligroso territorio comanche. Mallorca es el sitio de España donde menos cosas hago. Me han tratado muy mal», zanja. Con todo esta muestra inédita en el espacio de Alcúdia tal vez ayude a limar asperezas.