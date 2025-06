Mallorca Live Festival 2025: La ‘gran maratón’ musical calienta motores en Calvià

Siete discos impulsan briosamente la trayectoria de Massive Attack, un conjunto de trip hop que tuvo un paso fulgurante por los noventa. Los británicos cuelgan de lo más alto del cartel del Mallorca Live Festival, un evento que desplegará un centenar de propuestas en cinco escenarios entre el 12 y el 14 de junio. A los de Bristol se unirán Nathy Peluso, Iggy Pop, Bad Gyal y Suede, entre otros reclamos de diferente envergadura y sonido, que ocuparán los 100.000 metros cuadrados de esta cita enclavada en Magaluf.

Sólo les bastó la publicación de tres discos para revolucionar una década y convertirse en embajadores de la música más original y creativa que había salido del Reino Unido en años. Armados con un variopinto background (punk, reggae, hip hop, rock, soul, new wave, ska y música de bandas sonoras), Robert Del Naja, Grantley Marshall, Adrian Thaws y Andrew Vowles formaron Massive Attack, un proyecto impulsado por la búsqueda de nuevas fronteras sonoras. Su innovador material gestó un nuevo estilo, una nueva fiebre, bautizada trip hop por la prensa especializada, que alcanzó su mayor pico en el sobresaliente Mezzanine (1998), cuya grabación resultó una experiencia tortuosa y febril, de ahí sus canciones oscuras y melancólicas. Temas que casi tres décadas después siguen demostrando una sensibilidad sensorial auténtica y atemporal. Podremos comprobarlo el próximo viernes, a partir de las 22.15 horas.

Urbano

Nathy Peluso es una mujer de difícil clasificación, aunque se desempeña en el sonido urbano su forma de plantarse sobre el escenario evoca, sin rubor ni nostalgia, a otras mujeres que hicieron historia en el soul como Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Dinah Washington y Amy Winehouse. La argentina es una bocana de aire fresco en un mundo de figuras preconcebidas, su sólida identidad se dispara en el escenario donde, curvilínea y elocuente, explota todo su poderío. Su cita con fans y curiosos será el jueves, a las 22.00 horas.

A la misma hora, pero en sábado, el padrino del punk saltará al escenario del Mallorca Live Festival. James Newell Osterberg –Iggy Pop para el mundo– es uno de los grandes íconos de la escena rockera de las últimas cuatro décadas. Con 78 años, la ‘iguana’ aún está lejos de encarar con entereza y dignidad el camino al retiro. El de Michigan entregará su aguerrido directo, entre garagero, crudo y rabioso, cantado como en él es costumbre semidesnudo. Canciones que desdeñan los optimismos estúpidos y la nostalgia y que engloban no solo su trayectoria en solitario, sino también su aclamado legado junto a The Stooges.

Con un setlist repleto de hits que suman una cantidad ingente de Discos de Oro y Platino, Bad Gyal, conocida como ‘la reina del perreo’, se ha forjado una sólida carrera junto a alguno de los más reputados ingenieros de cabina del momento: Scott Storch, Supa Dups, Sky Rompiendo el Bajo, Taiko, MAG o El Guincho, quienes supieron detectar su talento para sacudir la ‘industria urbana’ de los últimos años. La catalana, que actuará el sábado pasada la medianoche, atesora grandes éxitos como Chulo, Zorra, Hooka y La prendo, entre otros. Temas que la sitúan entre las voces más relevantes de la escena latina, y la han llevado a colaborar con Karol G, Rauw Alejandro y Young Miko.

Junto a Blur, Oasis y Pulp, Suede fue una de las puntas de lanza del britpop, el sonido que en el ecuador de los 90 le arrebató la hegemonía mediática al grunge. Esta escena con tintes chauvinistas que hacía apología de la cultura británica, tuvo en el carismático Brett Anderson a uno de los encargados de propinarle un puntapié a las melenas y las camisas de cuadros, al tiempo que revalorizaba el flequillo, la ambigüedad sexual y los pantalones de campana. Animal nitrate, So young, New generation, Beautiful ones, We are the pigs, Trash, Metal mickey, Lazy, The wild ones… forman parte de su arsenal de hits generacionales, pero también son una máquina del tiempo que nos lleva de viaje a aquella época en la que la figura lánguida y andrógina del cantante londinense nos seducía con sus canciones, que entonaba mientras se contorneaba agitando el micro como un nuevo Morrissey.