Susy Gómez retoma su obra en Alaró y expone en la Prats Nogueras Blanchard

Susy Gómez, después de la performance que realizó a finales de año en su estudio de Campos bajo el título Last Chances, está establecida ya en un nuevo espacio, en el pueblo de Alaró, donde cuenta con un nuevo lugar consagrado a la creación. De ahí partieron los elementos que componen Quantum blau, 2024-2025, una instalación generada a partir de sus quantums y que se podrá ver desde mañana en la galería barcelonesa Prats Nogueras Blanchard, en el marco de la colectiva There is a timbre of voice, junto a otras piezas de Gómez como dibujos.

Se trata de una instalación que agrupa doce sillas y una gran tela, elaborada mediante la misma técnica de los quantum que se pudieron ver en Es Baluard, en la individual de Gómez, Gest contra l’oblit. «Se trata de una configuración sistémica que propone traspasar los límites de lo visible para hablar desde donde mira el corazón», señala la artista, a la vez que explica que la pieza trata de una «manera de relacionarse con la pintura que tiene una vocación escultórica y performativa». Sus obras nacen de la práctica diaria de la meditación, y en ellas tiene un papel fundamental la «energía femenina», según confiesa. «La pieza invita a arraigarse en el mundo», añade, a la vez que incide en que la obra también «habla de los excluidos». La galería catalana reunió, junto a la instalación, una serie de dibujos de principios de los 90 hasta la actualidad, que Gómez elaboró a partir de un ritual matemático, como siguiendo «una especie de negociación entre el ser y el cosmos», explica la creadora, cuya obra parte de la fotografía, las instalaciones, o los dibujos y vídeos, pero que da forma un relato unitario generado desde esa multiplicidad de medios. Gómez también destacó su relación con Catalunya, ya que su abuela tuvo Barcelona como «referente emocional», junto a otros lazos familiares y personales que ligan a la creadora a la ciudad. «Fue donde aprendí a mirar el mundo del arte y de la vida», reconoce, a la vez que explica que fue justamente en esa ciudad en la que comenzó su carrera artística y «donde nació mi hija Uma». Colectiva There is a timbre of voice es una exposición colectiva que reúne también obras de Belkis Ayon, Chioma Ebinama, Nancy Spero y Cecilia Vicuña. El título del proyecto está sacado de un pequeño fragmento de un poema de la escritora y activista Audre Lorde. «Esta muestra invita al espectador a explorar un territorio sagrado e íntimo a través de una mirada femenina visionaria, que se sitúa en un lugar entre el misticismo y la memoria», apuntan desde la galería, a la vez que valoran la obra de Susy Gómez y sus creaciones como elementos que establecen «límites porosos entre el arte y lo espiritual, proponiendo una práctica en la que la transformación se convierte en acción social, impulsada por una necesidad». «Gómez invita a un diálogo entre la identidad individual y la experiencia colectiva», concluyen desde la prestigiosa galería catalana, que nació fruto de la fusión de los espacios Joan Prats y Nogueras Blanchard