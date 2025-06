Joaquín Sabina se despide de Mallorca en un Son Moix abarrotado

Es un clásico: cuando la música empieza a sonar, es porque el verano ya está aquí. Aunque el verano como tal no comienza hasta finales de este mes, las ganas de disfrutar de eventos al aire libre y las altas temperaturas ya se sienten en el ambiente. Así se está viviendo este sábado en el Estadio Son Moix, con un concierto muy especial y esperado: la despedida de los escenarios de uno de los artistas más icónicos de nuestro país, Joaquín Sabina. El cantautor ha tenido, al inicio del espectáculo, palabras para Ultima Hora, que este sábado recordaba el paso de un joven Sabina por la redacción del periódico en el 1977: «Palma no es una ciudad cualquiera para mí, aquí me casé por primera vez y trabajé en un periódico, en Ultima Hora»

El cantautor ha inaugurado el nuevo ciclo de conciertos que Grup Trui celebrará durante las próximas semanas en el campo oficial del Real Mallorca. Y lo ha hecho con su gira de despedida 'Hola y Adiós', toda una declaración de intenciones que ha desatado el entusiasmo de sus seguidores, que ya corean sus canciones a pleno pulmón. Imagen del espectacular escenario del concierto en Son Moix. FOTO: Pilar Pellicer El concierto de Joaquín Sabina es solo el primero de los cuatro que forman este ciclo en Son Moix. Tras el autor de clásicos como '19 días y 500 noches' o 'Y sin embargo', llegará el conjunto vocal Il Volo, el 11 de junio; el 28 del mismo mes será el turno del mallorquín Rels B, la última sensación urbana internacional y el artista español más escuchado en Spotify durante 2024, por delante de estrellas como Rosalía, Quevedo o Lola Índigo, y finalmente pondrá el broche de oro otro querido artista, Manuel Carrasco, el 5 de julio. El Estadio Son Moix seguirá vibrando este sábado hasta la medianoche con uno de los artistas más veteranos y respetados del país, en una actuación muy especial que, ahora sí, será su última en Mallorca.