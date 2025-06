Univers del Còmic celebra 30 años de vida

No es fácil resumir treinta años de historia de una librería. Pero lo cierto es que, en realidad, a veves sí lo es. O así lo asegura Mateu Balaguer, quien fue uno de los primeros clientes que se acercaron ilusionados a la inauguración de Univers del Còmic –en ese momento y, hasta 2019, Norma Còmics–, el 15 de marzo de 1995 como cliente y donde, veinte años después, entraría a formar parte del negocio, regentado por la familia Morey. Justo cuando estalló la pandemia, a principios de 2020, la situación que ya era de por si inestable, terminó por complicarse más. «Antes del confinamiento la librería no pasaba por un buen momento, pero sin duda el coronavirus fue la gota que colmó el vaso. Se planteaban cerrar o traspasar el negocio y me propusieron que me encargara yo. Todas las empresas tenían, lógicamente, miedo. No sabíamos qué pasaría. Pero, entonces, me pregunté a mí mismo: ‘¿y si me atrevo yo’. Si no hubiera sido por la pandemia, probablemente no sería dueño de Univers del Còmic», reconoce Balaguer. Y así fue como, con el inestimable apoyo de su mujer, Belén Martagón, sacó adelante la emblemática librería, la primera especializada en cómic de Mallorca.

Comercial Balaguer, que antes de entrar en el equipo de Univers del Còmic había trabajado básicamente como comercial en grandes empresas, no cree que haya tantas diferencias entre vender coches –que era a lo que se había dedicado en los últimos años– y vender libros. Al menos respecto al trato con el cliente. «Creo en la venta relacional, es decir, en el trato cercano. Vendiendo coches me di cuenta de que lo más importante es que el cliente confíe en quien tiene delante», afirma. Eso sí, admite, «es más fácil confiar en un tebeo que en un coche. Un libro no te fallará nunca». Y la gente lo sabe. Prueba de ello es que Univers del Còmic sigue en activo y, de hecho, tal y como celebra su propietario, «cada año va a más». «Me ocupo de la contabilidad y del control de stock, por eso la transición ha sido muy natural», afirma, a la vez que puntualiza que «hemos tenido la suerte de que el mundo del cómic ha cambiado mucho en los últimos cinco años: ha aumentado muchísimo la producción y ha mejorado notablemente la forma de editar». Esto último se traduce en que «la gente no tiene miedo de comprar libros más caros, porque ve que el producto es de muy buena calidad». Precisamente asegura que «vendemos desde mangas de 3 euros a volúmenes de 150 euros y a veces es más fácil vender los más caros que los más baratos». Manga Sobre el manga, Balaguer considera que es un género que se ha ido expandiendo en los últimos años, diversificándose y encontrando nuevos lectores. «El manga de hoy publica historias más diferentes. Hace años era un género que interesaba a un colectivo concreto, juvenil, pero hoy ya hay, por ejemplo, mujeres de 50 años que leen manga. Lo que despectivamente se llamaba otaku ya no existe». Por otra parte, admira el nivel de la producción europea y española, que está en auge. «Tenemos una hornada de autores locales que están despuntando en el mercado internacional. Uno de ellos es Toni Galmés, que si bien no es novato, su trayectoria ha ido en aumento y ya tiene una agenda apretada de proyectos para los próximos tres años. Además, ya es un autor reconocido en el mercado francés. Otro nombre importante es Tomeu Riera, autor de Les assassines de la Soledat (Dolmen). Está puliendo un estilo propio que sin duda le dará muy buenos resultados», remarca. Celebración En cualquier caso, es consciente de que no puede dar nada por sentado. «Hay librerías como esta que han cerrado, en la Isla y en la Península», apunta. Con todo, es una lucha entusiasta, de quien se dedica a su vocación: vender historias. Este sábado a mediodía (12.30 horas) celebrarán esa vocación con un refrigerio en la Fira del Llibre de Palma en el que se rendirá homenaje a la familia Morey y, especialmente, a la añorada matriarca Margarita Palou. Porque, cuenta Balaguer, si bien fueron los heramnos Joan Miquel y Tomeu Morey los primeros en abrir la tienda, luego se añadirían los otros dos, Dani y Neus, pero quien siempre estuvo allí e hizo posible que la librería siguiera adelante fue ella». En esta fiesta prsentarán el cartel del 30 aniversario, de Paco Díaz.