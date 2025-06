Álvaro Martínez, director del Mallorca Live Festival: «Uno de nuestros objetivos es llegar siempre al corazón de la gente»

Álvaro Martínez, CEO del Mallorca Live Festival, encara con entusiasmo la octava edición del evento, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio en Magaluf (Calvià). Con un cartel ecléctico, una apuesta decidida por la sostenibilidad y una «experiencia 360» que trasciende el recinto del festival, Martínez nos habla de las novedades, los retos del sector y la evolución de un proyecto que ya se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del país.

Quedan ya pocos días para que se celebre el festival. ¿Cómo van de previsiones este año?

—Las previsiones de público son muy similares a las del año pasado. En 2024 tuvimos un pico de más de 20.000 personas el sábado, con el concierto de Aitana. Este año está siendo más equilibrado los tres días. El jueves, con el último concierto de la gira de Antònia Font, también se ha generado bastante expectación a nivel local. Estamos contentos, hay novedades, muchas mejoras, y estamos encantados.

¿Notan más ganas que nunca por parte del público?

—Aquí en Mallorca, intentando no sonar pretenciosos, no tenemos con quién compararnos: no hay un festival similar al nuestro. Es una única fecha al año. Ya vamos por la octava edición y cada año nos esforzamos por cambiar y adaptarnos. Este año hay muchas sorpresas y mejoras. Hemos trabajado mucho en la experiencia: habrá varias novedades en el recinto. Por ejemplo, hay una tendencia a una mayor conciencia, gente más healthy, y por eso habrá una barra con propuestas saludables. Además, fuera del recinto, uno de los objetivos es mejorar la experiencia 360 durante dos semanas. Hemos vuelto a las PRO, potenciado las actividades OFF. Uno de los objetivos del festival es siempre llegar al corazón de la gente.

Hay cambios importantes. ¿Qué nos puede contar?

—Más que cambios, hay muchas mejoras. Dentro del recinto, gran parte del suelo será de césped, habrá barra healthy, nuevas actividades... Hemos creado un nuevo concepto: La Plaza, un espacio dedicado a la electrónica de vanguardia, afrohouse y percusión. Lo hemos trabajado todo el año. Nace con espíritu internacional y se presentará por primera vez en Mallorca, pero ya tenemos dos fechas cerradas fuera: una en Latinoamérica y otra en el norte de Europa.

Los escenarios sí han cambiado.

—Hay cambios en los patrocinios. Algunos se mantienen, como Estrella Damm. El escenario de La Plaza lo hacemos con Camper. El escenario Es Jardí este año lo gestiona directamente la promotora. El escenario Mallorca, con apoyo del Govern, ha sido diseñado por Pablo Erroz, artista multidisciplinar con proyección internacional. Estamos muy alineados con su visión. Ha creado un concepto precioso, potenciando las tradiciones mallorquinas. También hay una sorpresa relacionada con la circularidad: el escenario no será una lona de tres días, sino que será reutilizable. El festival intenta mimar cada zona, contar una historia. Como promotores de turismo cultural, apostamos por experiencias especiales que toquen profundamente. Es el tipo de público que queremos: respetuoso, amante de la cultura y la calidad.

El cartel de este año está dando mucho que hablar.

—Seguimos siendo fieles a nuestra estrategia: un cartel ecléctico donde el nexo común es la calidad musical. Es una tendencia del mercado. Hoy puedes escuchar jazz, hip hop... y eso es lo que intentamos reflejar. Sobre los cabezas de cartel, mantenemos nuestra línea habitual. A Iggy Pop lo llevamos persiguiendo desde los inicios. Massive Attack me da una enorme satisfacción, marcaron mi vida. Son vanguardistas, su marca es el concepto. También tenemos a Nathy Peluso, Sidonie, Rigoberta Bandini y artistas locales como Antònia Font, con su concierto de despedida. Nos ha sorprendido gratamente cómo están funcionando las ventas del jueves. En el caso de Massive Attack, que nos hayan elegido por nuestro plan de sostenibilidad, según ellos brillante, nos llena de orgullo.

¿Qué ha pasado con la fiesta del Bar Flexas?

—Se lo propusimos, pero han querido tomarse un año de descanso. Esperamos que puedan volver. Son amigos de la casa y, obviamente, nos encantaría tenerlos, pero siempre respetando su decisión y que lo hagan con ilusión.

¿Qué presupuesto tiene el festival y qué impacto se prevé?

—Rondamos los 7 millones de euros de inversión. El impacto económico habrá que evaluarlo con cifras finales, pero viendo el gasto en alojamiento y vuelos, prevemos que será mayor que los 14 millones del año pasado. Este año será más fuerte por el impacto indirecto que genera el festival en la isla.

Han recibido un Premio Iberian por vuestro compromiso con la sostenibilidad. ¿Qué medidas concretas se están aplicando?

—Intentamos minimizar al máximo la huella de carbono desde todos los frentes: proveedores, público, materiales reciclados, producto local en gastronomía, baterías eléctricas recargables... Hay un sinfín de medidas. Contamos con un equipo especializado que se lo curra espectacularmente bien. Hemos ganado este premio por ese esfuerzo. Es cierto que a nivel económico es más costoso, pero a medio y largo plazo compensa. Además, transmite valores. Cuando cuidas todo eso, el público lo aprecia y lo valora.