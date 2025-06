Cine, Música, teatro y arte en el último fin de semana de la Fira del Llibre y la despedida de Sabina

Aunque el Art Palma Summer haya celebrado su décima edición este jueves, eso no quita que el arte no siga siendo un plan para este fin de semana de inicios de junio. Las exposiciones, al fin y al cabo, todavía podrán verse durante unas semanas, si bien las respectivas fiestas de inauguración ya habrán pasado. Otro programa destacado es, sin duda, la Fira del Llibre de Palma, que este domingo termina su 43 edición. El ciclo Versud, de la Fundació Mallorca Literària, también llega a su fin, así como la décima edición del festival de cine ítalo-español Estimar.

Más allá de estos programas, sobresalen planes como el concierto del gran Joaquín Sabina, que se despide de los escenarios haciendo una gira muy especial que este sábado recala en Son Moix, o el tardeo muy musical y también para toda la familia que propone Club Mutante en Ses Voltes, con el aliciente de que la entrada es gratuita.

Música

Como acabamos de comentar, una de las grandes citas de este fin de semana será el concierto de Joaquín Sabina en Son Moix, que forma parte de la gira Hola y adiós, con la que se despide de los escenarios después de décadas de actuaciones. Organizado por Trui, este concierto promete convertirse en una fecha histórica para los seguidores del artista, que se prepara para decir adiós a los escenarios tras décadas de trayectoria musical. Sabina, quien ya había dejado huella en la isla con su gira anterior Contra Todo Pronóstico, regresa tras haber colgado el cartel de «sold out» en su última actuación. La expectación no podría ser mayor, y se anticipa que el público mallorquín agotará nuevamente las entradas para esta despedida, que marca el final de una era para uno de los artistas más influyentes del panorama musical en español.

En cuanto a música, este sábado Club Mutante organiza una nueva edición de Mi Gran Tarde en Ses Voltes (Palma), en lo que será un tardeo al aire libre con música indie, pero también con opciones para toda la familia y oferta gastronómica. En esta edición el cabeza de cartel es la banda Los Fresones Rebeldes, una de las bandas más icónicas del pop indie español de los años 90. Temas míticos como Al amanecer o Medio drogados volverán a sonar para emocionar a varias generaciones. Un auténtico lujo disfrutar de su música en un espacio tan emblemático como Ses Voltes.

Por otra parte, este domingo el Auditori d'Alcúdia celebra sus 25 años de existencia con un gran concierto. Los invitados de esta cita tan especial son: Javier Vargas, Sonakai, Mónica Molina, Caramelo de Cuba, Marilén Ribot, Nadia Alkaari, Sarau Alcudienc y Deborah Carter. Cada artista interpretará dos piezas representativas de su trayectoria, acompañados por una formación de cámara integrada por diez músicos (cuerda, viento y percusión), bajo la dirección del compositor y director Toni Cuenca.

Cine

El Festival Internacional de Cine Ítalo-Español Estimar celebra estos días (del 5 al 9) su décima edición en Palma. La muestra, dirigida por Gabriella Carlucci, se desarrollará del 5 al 9 de junio. Las proyecciones oficiales tendrán lugar en el Teatre Maruja Alfaro, mientras que los encuentros con el público se celebrarán en la Plaza Mayor de Palma. Entre las películas programadas figuran obras de reconocidos cineastas y talentos emergentes, incluyendo títulos como Lo que queda de ti, de Gala Gracia, Eterno visionario, de Michele Placido, Modì: Three Days on the Wing of Madness, producido por Andrea Iervolino, Intersex, con Mónica Bardem, Il Giudizio, de Fortunato Cerlino, 'Descubriendo a José Padilla', de Marta Figueras, Salve, Maria, con Laura Weissmahr, y 'U.S. Palmese', de los Manetti Brothers.

Fira del Llibre

La Fira del Llibre de Palma concluye este domingo su 43 edición en la Plaza España con varias actividades para todos los públicos y lectores. Entre las más destacadas, está la conversación de Carme Riera con Clara Ferrer (redactora de Cultura de este periódico) este viernes a las 17.00 horas y, a las 19.00 horas, la presentación de Sala Augusta, de Sebastià Alzamora, que estará acompañado por Jaume Claret y Margalida Capellà. El sábado, a las 10.30 horas, Conte Contat ofrecerá el cuentacuentos Monstre de Colors. Después, se celebrará el recital poético Si dius Gaza con Fruela Fernández, Deïna Lillo, Clara Fontanet, Cati Coll, Begoña Méndez y Toni Trobat, entre otros. A las 12.30, una pequeña fiesta en homenaje a Univers del Còmic, que celebra 30 años de vida. Como clausura, el domingo habrá otro homenaje a dos librerías emblemáticas que han llegado ya a medio siglo de existencia y actividad: Embat y Colom, además de festejar la jubilación de la librera Miquela Serra. Además, se entregarán los premis Llibreters de Mallorca.

Arte

Este fin de semana finaliza el ciclo Versud en la Casa Blai Bonet de Santanyí con un acto que lleva por título Canto visual. Horacio Sapere inaugurará una nueva intervención a la Poeteca en diálogo ligada a la palabra de Blai Bonet. Se presentará el colectivo Sa Soll, con la participación de Marcos Vidal, Horacio Sapere, Miquel Monserraty José Vidal Vilacourt. Bartomeu Ferrando recitará Pieza Fonética. Al día siguiente, 7 de junio, Maria Sevilla y Miquel Perelló pondrán voz a los poemas de Llompart en un recital bajo el título De verdor o de caricia.

Teatro y humor

El Teatre del Mar de Palma acoge la obra De la fuente africana bebemos todos es una unión del folclore afro-cubano con música moderna que llega de la mano de la compañía Aki Bata. Se trata de una fusión del folclore afro-cubano con la música moderna. tradicionales: los tambores bata, las tumbadoras y los shekeres, que se mezclarán con timbres de jazz y música moderna: el piano, el bajo, la batería, el saxo, el trombón, el violio, armonías vocales y la danza con movimiento que nos rodeará y transportará a la fascinante y rica cultura de la Isla. El sábado, otro nombre propio destacado, Carlos Hipólito, encarna la figura de Pau Casals, célebre violonchelista y defensor de los derechos humanos, en una obra basada en hechos reales y que aterriza en el Teatre Principal d'Inca. Pau Casals, el célebre violonchelista y defensor de los derechos humanos, recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer en el año 1943, bajo la ocupación nazi. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias. Estos dramáticos hechos son los que han inspirado Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano a escribir Música para Hitler, un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX.

Por otra parte, y de otro registro, está la propuesta del Auditòrium de Palma, protagonizada por Juan Dávila con El Palacio del Pecado, un monólogo en clave de comedia que es una propuesta gamberra y atrevida. Vive el espectáculo más gamberro y atrevido del año con nuestro ángel caído Juan Dávila. Un auténtico showman que vendió su alma para crear el monólogo más alocado, divertido e imprevisible al que nunca hayas podido asistir. Es el mesías de la improvisación. Sabe cómo empieza, pero el final siempre lo decide el público. Es la nueva resistencia de la comedia dónde las risas y la diversión están garantizadas. Hará un repaso de los pecados capitales y nos quitará las vergüenzas.