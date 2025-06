Borja explora en su nuevo disco, ‘Cuando coincidimos’, los encuentros fugaces

El músico Borja, que fue nominado a un Latin Grammy a Mejor Artista Revelación en 2023, se ha embarcado en un nuevo proyecto que ha fructificado en Cuando coincidimos, su segundo álbum y en el que en sus 9 temas explora desde una fuerte nostalgia los encuentros fugaces que se tienen cuando se está de gira y «lejos de la gente que quieres». El disco salió la semana pasada y es una muestra del trabajo de un año muy intenso en el que el artista se ha demostrado a sí mismo –y a la industria– que es capaz de ponerse manos a la obra.

«Es muy diferente a mi primer disco, este ha sido más estresante», reconoce Borja que explica que comenzó a escribir «de viaje, muy lejos de la gente que quiero, cuando empiezas a coincidir con otras personas que son quienes te mantienen a flote», indica. El trabajo, pues, «habla de las sensaciones cuando coincides con esta gente, pero también cuando no coincidimos», porque «no es tan fácil conectar con alguien» y, cuando eso pasa, «es importante». Por eso, «muchas canciones tienen sabor a despedida», pero no desde una vertiente «triste», sino «desde lo bonito que ha sido haber tenido algo con estas personas y haber sentido cosas», comenta el cantante.

Musicalmente hablando, indica que tiene «mucho de los conciertos» que ha ido haciendo, habiendo incluso abierto el de Karol G en el Barnabéu, una experiencia «con una energía única». Por ello, ha querido «recoger las sensaciones en vivo» a las que también ha querido insuflarles su estilo «pop rock», influencias de haber crecido y formado escuchando la música de Red Hot Chili Pepper, System of a Down o Muse, entre otros.

De todas estas cuerdas musicales que forman el muñeco de Borja, el isleño explica que escucha «de todo», y que si le preguntaran por su colaboración ideal, sus dos artistas elegidos serían Alejandro Sanz o Kase-O, y «juntarlos a los dos ya sería la genial», fantasea.

El último año y medio de Borja, pues, ha sido intenso tras la nominación al Latin Grammy. Recuerda la noche en Sevilla en la gala como «la leche» y como «una semana mágica en la que durante un rato te hacen sentir parte de ese mundo», ese universo musical de grandes estrellas al que quiere acceder, pero manteniendo esa independencia artística que le caracteriza y que le ha llevado a crear Cuando coincidimos.

Temas

Sobre los temas del álbum, Borja confiesa que es difícil elegir, claro, pero destaca los singles de Mallorca, Macarrones con queso y Se busca. La primera es la más «popera», muy acústica, y habla de «irse a la Isla a escaparse con alguien», y supone la «canción más alegre del disco»; la segunda, hecha en colaboración con la artista colombiana Greeicy, es «la más íntima, que va de las relaciones que no han llegado a acabarse»; y, por último, la tercera, Se busca, es «la más orgánica», hecha con muchos de sus músicos en vivo.

Por otro lado, Somos perfectos. «es la más tristona» de todo el álbum y habla de la sensación de no ser la persona ideal para alguien, pero sí para otra persona. Todo el disco, en cualquier caso, mantiene esta sensación nostálgica de «sonreír llorando, de recordar algo triste, pero con cariño».

De cara al futuro, Borja se libera momentáneamente de este disco, el cual «ya está fuera» y espera que «siga viajando», y, mientras eso ocurre, «seguir escribiendo canciones y seguir haciendo música», que es al fin y al cabo lo que le ha llevado hasta donde está ahora.