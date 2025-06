Miki Jaume: «Son Fusteret no es comparable a Son Moix; esto es de primera división»

Año nuevo, vida nueva, se suele decir, y en el caso de Trui, se podría adaptar a verano nuevo, música nueva y, a partir de este año, sitio nuevo. Y es que el Estadi Mallorca Son Moix acogerá los grandes conciertos del estío, empezando por este mismo sábado con la despedida de nada menos que Joaquín Sabina (22.00 horas), y al que se sumará Il Volo (18 de junio), Rels B (28 de junio) y Manuel Carrasco (5 de julio). Miki Jaume, gerente de Grup Trui, habla de la transición al nuevo enclave, tras tener que decir adiós a Son Fusteret el año pasado, y valora muy positivamente y como «muy sana» la nueva relación con la propiedad del campo del Real Mallorca, con el objetivo de estirar durante mucho tiempo esta colaboración.

¿Con qué sensaciones desembarcan en Son Moix?

—Muy ilusionados. Ha sido todo una coincidencia. Había ganas por querer abrir Son Moix a más eventos y a la cultura y ha coincidido con nuestra búsqueda de un nuevo lugar de gran formato para grandes conciertos. Ha sido, como le digo, una coincidencia muy cómoda y sana y da estos cuatro conciertos este primer año. Estamos, pues, muy ilusionados por estar en nuestro estadio, el del mallorquinismo, que está en unos niveles espectaculares en calidad, dimensión, seguridad, glamour, bandera, experiencia. No hay un lugar mejor para conciertos.

Los comparaciones son odiosas, pero ¿qué ganan con Son Moix tras dejar Son Fusteret?

—No se puede comprar porque no tienen nada que ver. La comparativa la hacemos porque hemos venido nosotros. Trui lleva 48 años y Son Fusteret es un lugar que hemos posicionado con un gran programa, riesgo y autogestión. Ahora hay un cambio y vamos a otro sitio, pero el lugar no tiene nada que ver. Esto es un estadio con una estructura de primera división en todos los niveles: accesos, párking, gradas, experiencia, backstage, servicios, sostenibilidad, gestión. Son Fusteret es un lugar plano donde has de montarlo todo, aquí no. Yo quiero mucho a Son Fusteret, pero no tiene nada que ver.

¿Cómo está siendo esta nueva relación con Son Moix?

—Muy cómoda. No diré sencilla, porque estamos trabajando a niveles muy exigentes, pero la comunicación es muy fluida y ellos tienen ganas de tenernos y nosotros de tenerlos a ellos. Construimos una relación muy sana entre el Mallorca, Trui y el Ajuntament. Estamos trabajando para dar el cariño que este espacio se merece con estos cuatro conciertos. Eso sí, tenemos claro que la prioridad es el fútbol, y por eso vamos a acabar el último concierto para hacer el cambio integral del césped y llegar con tiempo al Ciutat de Palma.

Empiezan esos conciertos con el adiós de Joaquín Sabina este sábado, ¿qué sienten al poder albergar este adiós tan especial?

—Orgullo. ¿Qué mejor que la despedida de Sabina, el gran poeta de nuestro país? Será algo inolvidable. Ya tuvimos hace unos años el adiós de Joan Manel Serrat, que fue de lágrima, y con Sabina será una velada única y el asistenten tendrá una experiencia que no ha tenido nunca.

Sabina e Il Volo se enmarca dentro del Mallorca Concert Series, ¿qué formato tendrá?

—Son veladas de gran formato con el público sentado y pista, con acciones en paralelo como las jornadas profesionales en las que hablaremos del sector de la industria. También habrá actos en Sa Refinadora, de Marratxí, y trabajamos desde el kilómetro 0, ampliamos la línea de bus y BiciPalma, para que sea más cómodo, etcétera.

El 28 de junio llega uno de los conciertos más esperados, el de Rels B, que además es mallorquín y mallorquinista, ¿qué expectativas tienen de cara a este momento?

—Son muy altas. Pocas veces coinciden estas cosas. Que el artista venga con tanta ilusión, como él mismo ha manifestado ante el que será el concierto más especial de su vida. La producción está siendo muy exigente y es un orgullo poder mostrar la profesionalidad y calidad que tenemos. Queremos rendir el estadio para enfocarlo a futuros shows de calibre del estadio entero. Además, Dani (Rels B) nos está contagiando su energía porque está superilusionado por tocar en casa y en su estadio.

¿Este año es una prueba piloto traer música a Son Moix?

—Hemos venido a ver cómo va la relación con el entorno, los vecinos, etcétera. Somos una empresa de aquí y nuestro objetivo es la sostenibilidad. En Son Fusteret también empezamos de manera cautelosa y aquí venimos con el formato de cuatro conciertos, pero habrá más eventos en la Isla, como Amaral en Felanitx o Antonio Orozco en Alcúdia, pero nos centramos más en la calidad que no la cantidad, y estamos muy contentos con el programa.

¿Cuál es la sensación de cara al verano?

—Muy positiva, estamos muy felices. Estoy contento del equipo que tenemos con nosotros porque es fiel y sincero, y no poedmos pedir más. La vida es un camino que no sabes cuándo va a acabar, pero no hay mayor orgullo que ir bien acompañado, y aquí nos han abierto las puertas y no podemos pedir nada mejor que seguir en el Estadi Mallorca Son Moix.

Cada año hay más festivales y la oferta es mayor que nunca, ¿es más difícil traer artistas así?

—Es verdad que cada año va a más, es un símil del turismo, y la pregunta es dónde está el límite. Es de locos. El mallorquín cree que no puede venir más gente, pero viene, y la programación de eventos también crece cada año, y todo el mundo va sobrepasado. En algún momento habrá que poner un límite, porque hay un capital de riesgo que lo pone alguien y hay que ser sensatos.