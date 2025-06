Vuelve Estimar, el festival de cine tiende puentes entre España e Italia

El Ayuntamiento de Palma ha acogido este miércoles la presentación oficial del Festival Internacional de Cine Ítalo-Español Estimar, que celebrará su décima edición del 5 al 9 de junio en la capital balear, consolidándose como un puente cultural entre España e Italia.

En el acto han participado la directora del festival, Gabriella Carlucci, el director general de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet, así como representantes institucionales, patrocinadores y entidades colaboradoras.

Las proyecciones oficiales tendrán lugar en el Teatre Maruja Alfaro, ubicado en el barrio de Santa Catalina, mientras que los encuentros con el público se celebrarán en la Plaza Mayor de Palma.

El certamen, dirigido por la promotora cultural y presentadora Gabriella Carlucci, mantiene su apuesta por el talento emergente, las coproducciones internacionales y el diálogo entre industrias creativas, combinando cine, gastronomía, arte y sostenibilidad en un formato multidisciplinar.

Carlucci ha recordado que «Estimar nació con la vocación de tender puentes entre España e Italia a través del cine, y diez ediciones después seguimos fieles a ese propósito». Además, ha agradecido al Ayuntamiento de Palma su colaboración y la cesión de los espacios públicos que acogerán el festival.

Las actividades matinales del festival se desarrollarán en la Escuela de Artes Audiovisuales de Palma (CEF), donde diez estudiantes realizarán prácticas curriculares en distintas áreas del festival. La programación incluirá masterclasses, talleres, sesiones formativas y encuentros B2B.

Cada día, a las 17.00 y 19.00 horas, se celebrarán encuentros abiertos en la Plaza Mayor con directores, actores y productores. Las proyecciones tendrán lugar a las 18.00 y 20.00 horas en el Teatre Maruja Alfaro, con entrada gratuita previa reserva en la web del teatro o en Palma Cultura.

Entre las películas programadas figuran obras de reconocidos cineastas y talentos emergentes, incluyendo títulos como 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia, 'Eterno visionario', de Michele Placido, 'Modì: Three Days on the Wing of Madness', producido por Andrea Iervolino, 'Intersex', con Mónica Bardem, 'Il Giudizio', de Fortunato Cerlino, 'Descubriendo a José Padilla', de Marta Figueras, "Salve, Maria', con Laura Weissmahr, y 'U.S. Palmese', de los Manetti Brothers.

El festival también incluirá experiencias gastronómicas en varios restaurantes de la isla, como Tutti i Sensi, La Reina Italiana, The Best Pizza, Hard Rock Café y Quentin's American Bar. Las cenas temáticas irán acompañadas de showcookings y un concurso culinario de fusión ítalo-mallorquina.