Horacio Sapere salda una ‘deuda’ con Blai Bonet: «Le prometí una obra en 1984»

Hace más de 40 años, Horacio Sapere le prometió a Blai Bonet una obra suya. En poco tiempo, terminó un retrato del poeta y otro de la mesa camilla que era su lugar habitual de trabajo. Pese a la celeridad de los tiempos de ejecución de las piezas, Sapere no se las pudo entregar en vida. Este viernes, a las 20.00 horas y en el marco de Cant Visual, una actividad que se celebrará en la Casa Museu Blai Bonet - Centre de Poesia (Santanyí) y en la que el artista saldará su cuenta pendiente de manera simbólica con la donación de las dos pinturas al centro.

«Blai escribió un texto en el año 1984 que acompañaba una exposición mía, y le prometí entonces una pieza. Nos fuimos viendo hasta el año de su muerte, en 1997, pero nunca estábamos solos, así que no se la pude entregar. Pasó el tiempo y me quedé sin dársela», recuerda el artista, residente en Ses Salines, que esperó a que la citada Casa Museu abriese sus puertas para hacer la donación. «Se trata de un espacio único que recoge muy bien el testigo del escritor, y en el que todo está muy cuidado. Realizaron un gran trabajo de puesta a punto del espacio. Me gusta que se centren en la poesía, ya que soy un gran lector de poetas», detalla Sapere.

El autor explica que sus retratos parten de cualquier cosa «de un fragmento, de una oreja o de un brazo. Me interesa trabajar desde el instante, a través de la intuición y lo que me viene a la cabeza, por eso con cada persona es diferente», señala. Junto a las dos piezas donadas se podrá también ver una silla poética realizada por Sapere en homenaje a Blai Bonet, propiedad de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que la cedió para la muestra.

En cuanto a la pieza de la mesa camilla, Sapere consideró pintarla ya que era el lugar «natural del propio Blai, el motivo por el que comenzó a escribir ahí es curioso, ya que fue la madre quien le dijo que saliera de la habitación, ya que se aburría sola en el comedor. Fue en la mesa camilla, frente a un pequeño televisor, donde dio forma a muchos de sus textos y poemas», rememora.

Los dos dibujos donados se integrarán en la colección del propio escritor que exhibe el centro y en la que destacan piezas de artistas como Miquel Barceló, Joan Miró o Antoni Tàpies. No en vano, Blai Bonet fue crítico de arte y autor de dos importantes publicaciones: un libro sobre el arte románico en Catalunya y un monográfico, que a día de hoy continúa siendo una referencia, sobre la obra de Tàpies.

La propuesta de Cant Visual contará también con otras actividades. Tal y como adelantó este periódico, se presentará el número ocho de las cajas artísticas del Sa Soll, realizada por Marcos Vidal. Participarán en el acto el poeta Bartomeu Ferrando con una pieza fonética y Miquel Montserrat, junto al escritor José Vidal Valicourt.

Desde la Fundació Mallorca Literària, su responsable, Carme Castells, considera que la donación «pone de relieve el vínculo entre la poesía y el arte, por ese motivo celebramos la recepción ubicándoles en el espacio Poeteca en diàleg para leer la poesía de Blai Bonet desde Horacio Sapere». Cabe destacar que por el ciclo pasaron autores como Antoni Vidal Ferrando y Antonina Canyellas, junto a los artistas Llorenç Pons y Tonina Matamalas, estableciendo vínculos que conectan literatura y arte, ya que, como escribió el propio Blai Bonet en El jove: ‘De l’obra d’art de la vida/ l’únic que val és/ la imatge que l’artista deixa de si mateix’.