Miquel Serra: «El payés o el librero sabe que no ganará mucho, pero te llena y la gente lo valora»

Ingeniero técnico agrícola de formación, el campo siempre ha sido el hábitat natural de Miquel Serra (1975), tanto a la hora de escribir literatura como música. Ahora, el artista se ha estrenado como librero de la emblemática Espirafocs, en Inca, al jubilarse su fundadora, Paula Valriu, a la vez que también ha lanzado nuevo disco y libro, ambos bajo el título Consolacions, editado por Fohen Records y Nova Editorial Moll, respectivamente. Este sábado, además, actúa junto a Joan Miquel Oliver en SonsdeNit, en el Santuari de Gràcia (Llucmajor).

¿Cómo ha sido ese cambio de hábitat?

—Ha sido un cambio de hábitat, sí, pero en realidad ha sido bastante natural; al fin y al cabo, no es que me haya puesto a dirigir una empresa en un hotel. Trabajar en foravila o en el mundo literario tiene nexos en común: son cosas ya minoritarias, que requieren una vocación o de fe. El oficio de dedicarse a la payesía o a vender libros es muy sacrificado, sabes que no vas a ganar mucho, pero, a cambio, te llenan y la gente lo valora mucho. Espirafocs, sin ir más lejos, lleva ya 45 años en activo.

Hay tres socios más al frente de la librería: Xavier Asens, Carles El Saure y Andreu Vila. ¿Es el único que despacha libros? ¿Vienen muchos fans a verlo?

—Por las mañanas estoy yo. Sí, la verdad es que algún fan viene. Me compra algún libro y luego me dice que le gusta mi música.

Consolacions es disco y libro a la vez. ¿Son la misma cosa?

—Son dos cosas que van en paralelo. Les puse el mismo nombre por cuestiones de comodidad. Ya que salía todo a la vez… Asimismo, quería darle sensación de unidad, aunque el disco no tiene nada que ver con el libro y viceversa.

Pensaba que establecían una suerte de diálogo…

—Escribía el libro cuando estaba haciendo el disco, así que pensé que podría tratarse como un librito que sirva para acompañar al disco. Sugerí sacar el disco y el libro juntos, como un todo, pero finalmente han salido por separado, de forma más sencilla, aunque el libro incluye las letras y un código QR.

En el prólogo, Jordi Garrigós lo llama «genio underground». De su obra destaca la conexión con la naturaleza y el paisaje. De hecho, en el libro confiesa que envidia a la generación de sus padres, que tuvieron el privilegio de disfrutar de Mallorca sin tener que sufrir sus consecuencias…

—Es que entre la generación de mis padres y la mía es cuando se produce la gran transformación de Mallorca, cuando definitivamente se ha perdido esa agricultura de proximidad, la agricultura diversa, la familiar. Eso que conformó Mallorca durante tantos años, tanto a nivel paisajístico como identitario, se ha perdido ya. Y eso es lo que viví de pequeño, cuando acompañaba a mi padre a foravila. Tenía tan idealizadas aquellas ovejas, las razas autóctonas… Lo vivía con esperanza. No es que fuera consciente de que aquello estaba en crisis, porque era demasiado pequeño, pero sí lo viví con una esperanza indefinida. Cuando te haces mayor y te metes en ese mundo, te das cuenta de la realidad, de la crudeza del oficio de payés. Y es entonces cuando compruebas la fatalidad de lo que significa hacer esto en una isla como Mallorca, absolutamente entregada a otros servicios. Y luego está el tema del mercado, de la globalidad…

En una canción de Consolacions lo denuncia: las naranjas vienen de Portugal.

—Sí, es un chasco brutal. Mi padre era un hombre muy activo, impulsó una serie de cosas para mantenerlo… su muerte coincidió justamente con esa nueva etapa final. Menos mal que no vivió para verlo.

El prologuista define el libro como un manual de instrucciones. ¿Quería entenderse mejor o que la gente lo hiciera?

—Nada de eso. Lo escribí porque me lo pasé muy bien durante el proceso. Nunca había escrito un libro tan fácil y gustoso. Básicamente me dediqué a verter ideas, no trabajé nada.

Ciertamente el libro se compone de un cúmulo de deseos, secretos, complejos, vicios… Desde que reconoce que no le gusta la autoridad ni la sistematización hasta que tuvo un maravilloso sueño erótico con Maria del Mar Bonet… Es bastante personal.

—Es que todo lo que hago lo es. No sé escribir o componer canciones que no me afecten directamente. Es cierto que es personal, pero es cierto que, a la vez, la gente se puede ver reflejada en él. Por ejemplo, cuando hablo del primer vídeo que vi en YouTube, eso da pie al lector a preguntarse por su caso. Esa es la gracia del libro. Me he encontrado con mucha gente que me reconoce que al leerlo han tenido ganas de escribir uno ellos. Que un libro consiga eso tiene mucho mérito. Aunque haberlo escrito no tiene mérito…

¿Por qué?

—Porque no me ha costado esfuerzo ni trabajo.

¿Lo que es fácil no tiene mérito?

—En realidad no tiene porqué. Pero es cierto que aquí no hay talento. Si las cosas salen sin apenas esfuerzo es que no tienen tanto valor. Por ejemplo, en Pendent que arribin els conqueridors (Empúries, 2021) me costó especialmente escribir los relatos de ficción, pero a la gente les gustó más los autobiográficos, porque eran más sentidos. Sin embargo, para mí tienen más valor los de ficción.

Ahora tendrá que estar pendiente de las novedades y, a la vez, de leer mucho para poder recomendar a los clientes... ¿Cómo lo lleva?

—Cada semana llegan entre treinta y cincuenta libros nuevos, que yo elijo de listas que, en total, llegan a sumar unos 500 títulos. De esas decenas semanales, hay siete u ocho que me gustan mucho. La literatura infantil ha sido un descubrimiento. En mi época solo había Tintín o Teo, ahora se hacen cosas muy bonitas.

Hace poco preguntaban a Lluís Llach, que este lunes por cierto estaba en la Fira del Llibre de Palma, por qué estaba siempre triste... ¿Lo está usted?

—¡No estoy siempre triste! Confieso que mi música suena muy melancólica y, en cambio, cuando escribo me sale más la vena humorística. Creo que, en música, es difícil encontrar una banda cuyo humor se sostenga con el paso del tiempo, tienes que hacer una música muy concreta. Antònia Font es el mayor exponente de eso, su música es despreocupada, cercana, y eso resiste al paso de los años. En escritura, en cambio, es más fácil.

¿Por qué el título de Consolacions?

—En nuestro día a día hay muchos males sabores. Cuando creces, las cosas no son tan atractivas como te esperabas; así que tener una actividad creativa que todavía me llene, como es la escritura o la literatura, es mi gran consuelo. Cada vez que se me ocurría una línea que me hacía gracia, que consideraba un pensamiento original, era como un subidón de alegría. Cuando consigo sacar una canción que me gusta, igual. Es un pequeño enamoramiento. Es una de las cosas más bonitas de mi vida.