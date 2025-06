Soco Collado: «Las nuevas generaciones de mujeres se van a cargar el techo de cristal a puñetazos»

Soco Collado es un ejemplo de liderazgo femenino en un sector, el musical, tradicionalmente copado por hombres. Además de presidenta de la Federación de la Música de España (Es_Música), es directora gerente de Promusicae (Productores de Música de España) y de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y el pasado fin de semana presentó en el marco de las jornadas Mallorca Live PRO 2025, el nuevo Instituto de la Música, fundado el pasado mes de marzo en Madrid.

¿Cuáles son los objetivos de este nuevo Instituto de la Música?

—Por un lado, crear un observatorio de datos para demostrar el músculo del sector y mostrar a la sociedad y las administraciones la riqueza y empleo que genera la música en España. Además, servirá para avanzar en temas de formación, igualdad y sostenibilidad, de acuerdo con la Agenda 2030. Y finalmente, se enfoca mucho en la internacionalización del sector musical español, para lo cual abogamos por un plan coordinado y estratégico a varios años vista.

Pero, ¿no estamos en un boom mundial de la música en español?

—Por supuesto, pero del mercado de la música en español, que genera 1.400 millones de dólares a nivel global (excluyendo España), la música española representa apenas un 2%. Debemos aprovechar el momento de relevancia global que vive la música en nuestra lengua para posicionar la música hecha en España fuera de nuestras fronteras, ya que otros mercados nos están pasando por arriba.

¿Y de la música hecha en la Isla, qué me cuenta?

—Hay una escena muy interesante, con bandas y artistas fabulosos. Por ejemplo, me gusta mucho Bruno Sotos, con quien he coincidido en México. Tiene un proyecto precioso con Adrià Salas de la Pegatina, con quien hizo una gira conjunta por este país.

¿Ha estado en el Mallorca Live Festival?

—No he asistido todavía, pero por supuesto que conozco el festival. Sus organizadores llevan a cabo una labor impresionante, logrando consolidar un gran festival en un territorio insular, con las dificultades añadidas que ello conlleva. Su impacto va más allá de las propias islas, al atraer al resto del mercado español e internacional, generando un interés cultural en Balears que va más allá del sol y playa, atrayendo turismo de calidad. Además, más allá del propio proyecto artístico del festival, realiza una gran labor generando espacios muy interesantes como estas jornadas profesionales.

En el mundo post-Covid, parece que la música en vivo está de moda...

—Sí, salimos de la pandemia con ganas de convivir, celebrar, experimentar y consumir música en comunidad, y es evidente que hay público, pero quiero poner el acento en que hay una industria detrás que lo propicia. Muchas veces, la oferta genera demanda, no aparece espontáneamente. Tenemos una industria muy profesionalizada que trabaja de manera constante desde hace años y, gracias a ello, nuestro país se ha convertido en una parada obligatoria para cualquier gira mundial importante.

Otra cosa son las salas pequeñas y los grupos emergentes, ¿no?

—Suponen una asignatura pendiente para nuestro sector. Debemos cuidar las pequeñas salas, ya que son el invernadero donde plantar las nuevas semillas artísticas en el territorio. Es muy importante que los grupos emergentes tengan lugares para tocar y mostrar su trabajo al público. El proyecto 'Girando por Salas', que lleva ya 15 años llevando a las bandas a salas de otras ciudades, ha sido un semillero de bandas qua ahora son cabezas de cartel de grandes festivales.

Como mujer líder en un sector con poca presencia femenina, ¿cómo ve el panorama?

—Nos queda mucho camino por recorrer, aunque cada vez somos más las mujeres que hemos dado el paso y nos hemos hecho el hueco para tener posiciones relevantes en el sector. Las mujeres de mi generación, que ahora estamos en la cincuentena, lo tuvimos más difícil, debido a la nocturnidad, movilidad e implicación que exige este trabajo y que dificulta la conciliación. Pero las nuevas generaciones empujan mucho a nivel artístico y profesional y se van a cargar el techo de cristal a puñetazos. No me cabe duda de que en dos generaciones se le habrá dado la vuelta a la situación.

¿Cómo ve el futuro de nuestra música?

—Vivimos un momento de crecimiento del consumo de la música grabada y en vivo. Los españoles consumimos una media de 22,7 horas de música a la semana, mientras que la media mundial está en torno a las 20 horas. Somos un país muy musical que, además, cuenta con una industria muy madura y profesionalizada en todos los ámbitos: sellos, managers, artistas, salas, técnicos,... Auguro un gran futuro a nuestra música.