Elisenda Solsona lleva a la Fira del Llibre su particular ‘Cuento de la criada’ catalán

Esta misma semana terminaba, después de seis temporadas, El cuento de la criada, la famosa célebre de HBO basada en la novela de Margaret Atwood. La ficción se ambienta en una sociedad distópica que tiene que enfrentarse a un grave problema: la infertilidad. Por ello, un régimen totalitarista norteamericano, Gilead, se hace con el poder con la promesa de acabar con la tasa de natalidad en declive, poniendo en marcha unas reglas denigrantes para las mujeres. Las fértiles, pues, pasan a ser consideradas una suerte de recipientes sagrados. Es inevitable que este argumento no resuene en la primera novela de Elisenda Solsona (Olesa de Montserrat, 1984): Mammalia (Males Herbes), que presenta este sábado, a las 12.30 horas, en la Fira del Llibre de Palma, en Plaza España.

Precisamente la autora reconoce que leyó a Atwood –también ha visto la serie– cuando «estaba pasando por un proceso de infertilidad», ya que «necesitaba literatura que abordara esta cuestión». En este sentido, Solsona admite que hay mucha referencia a El cuento de la criada, sobre todo en cuanto al mundo distópico. Con todo, aclara que mientras que la de la escritora canadiense se centra más en esa distopía, a ella le interesa más como «telón de fondo», ahondando más en la psicología de los personajes. «En Mammalia hay familias multimillonarias que, ante el grave problema de fertilidad, permiten poner en práctica métodos muy poco éticos que, además, solo está al alcance de unos pocos».

Así, aunque la catalana celebra que cada vez hay más literatura sobre la maternidad, la no maternidad, la fertilidad o la presión por ser madres, nunca hay suficientes ficciones que traten estos aspectos. «Necesitamos literatura de lo que sucede a nuestros cuerpos. En mi caso, no conseguía encontrar literatura sobre abortos repetidos, sobre la infertilidad o sobre el sentimiento que genera la no maternidad; el sentimiento de la culpabilidad y la presión social hacia tu cuerpo. Todo eso se ve reflejado en los personajes de ficción, que funcionan como una especie de espejo, nos hacen sentir que no estamos solas. Yo me sentí muy sola en ese periodo», confiesa.

Responsabilidad ética

Y es que también Mammalia surgió de esa necesidad. «Cuando salió a la luz estuve pensando en si debía hablar de todo esto, pero decidí que sí: tengo una responsabilidad ética. Cuando me sucedió a mí, hace ya diez años, no había tanta visibilidad sobre estos temas. Las mujeres ahora hablan de ello más abiertamente y sin tanta vergüenza, pero en 2013 o 2014 no era así. Tuve dos abortos antes de que naciera mi hijo Arcadi y, antes de que Julieta, otro más. Incluso intenté una fecundación in vitro pero no funcionó. Fue un fracaso absoluto. Finalmente me quedé embaraza de forma natural, con 32, y luego, de mi segundo hijo, también, con 37. Como había sufrido tantos abortos, los embarazos fueron especialmente duros, porque tenía muchísimo miedo y me lo tomé como si fuera un embarazo de riesgo, aunque los médicos me aseguraban que podía hacer vida normal», recuerda.

Derecho o deseo

Una de las reflexiones que plantea la novela es acerca del deseo y el derecho a la maternidad. «No creo que la maternidad sea un derecho, sino más bien un deseo. Cuando pasé por la infertilidad, pensé mucho en eso, pero llegué a la conclusión de que el derecho es el que tiene el bebé a tener un bienestar. Luego, lo que tienes que preguntarte es cómo trabajas ese deseo tuyo de ser madre, lo que estás dispuesto a hacer para serlo, para llegar a ese deseo tan bestial y animal. Yo tenía claro mis límites, pero en una conversación entre Elena Crespí, autora de El negoci dels nadons, y Esther Vivas, me pareció muy lúcido el discurso: no tenemos derecho a ser madres, pero sí tenemos derecho a una buena maternidad, a que sea ética, porque a menudo nos infantilizan y hay poca ética profesional en el proceso», denuncia.

La maternidad, avanza, no será el tema central de su próximo proyecto literario, aunque «la maternidad siempre estará allí porque, aunque no sea autoficción, siempre escribes desde tu memoria e interior». La segunda novela, anuncia, también tendrá la ciencia ficción y el terror como telón de fondo, aunque tendrá «la amistad en la edad adulta» como eje fundamental. Paralelamente, está trabajando en otro libro basado en las cartas que su bisabuelo, preso en el campo de concentración de Mauthausen, le enviaba a su bisabuela. «Me interesa cómo lo canalizaba y cómo me lo contaba a través de historias de terror. Al final, el terror ayuda a canalizar los traumas, que pasan de generación en generación», concluye.