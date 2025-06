Antònia Roca: «Que el castellano vuelva a los Premis Mallorca engrandece la cultura»

Antònia Roca, titular del área de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, celebra dos años de legislatura en la que, según valora, solo han dejado por hacer un 10% de todo lo que se habían propuesto. Roca, nacida en 1986, tiene por delante otros dos años hasta agotar el mandato y que sean las urnas las que decidan si su trabajo merece seguir adelante o no. Su objetivo, en cualquier caso, no ha variado: «Hacer una cultura de todos y para todos».

Cuando llegó al cargo, hace dos años, me dijo que si al acabar la legislatura y echar la vista atrás pudiera haber hecho todo lo que había dicho que haría sería genial, ¿lo ve posible todavía?

—En dos años hemos conseguido cumplir con más del 90% en lo referente a Cultura i Patrimoni. El trabajo ha dado resultado. Hemos logrado hacer una cultura de todos y para todos y desde cualquier perspectiva; hemos logrado despolitizar la directiva del Teatre Principal; hemos mantenido los Premis Mallorca en catalán y los hemos ampliado al castellano, incorporando ahora narrativa; y también destacaría la programación cultural. Este departamento solo daba subvenciones, que está muy bien, pero hay que ir más allá.

¿Cuáles son las espinitas clavadas de ese 10% sin conseguir?

—Son principalmente tres proyectos, pero espero que salgan en estos próximos dos años. Uno de ellos es el Arxiu General del Consell de Mallorca. Se trasladó hace muchísimos años al Krekovic y ahí se ha quedado. Nos comprometimos a devolverlo a La Misericòrdia, pero no es posible, así que ya trabajamos para trasladarlo junto al Arxiu del So i la Imatge de Mallorca al edificio de Carreteras de Avingudes. Otro es darle una vuelta a los yacimientos de la Mallorca Talaiòtica. Y el tercero, la mayor espina, es mejorar la burocracia del Consell. Llegamos, pero llegamos tarde, y para esto ya hemos dado el primer paso: la Fundació Mallorca Cultura.

Esta Fundació iba a ser en origen un Institut, ¿qué ha pasado?

—El proyecto es crear un ente que permita mejorar toda la gestión cultural de Mallorca. Ha pasado a ser Fundació por una cuestión técnica. Los técnicos nos dijeron que era mejor usar esa figura que no la otra, pero el objetivo es el mismo: agilizar y tener una mejor relación para funcionar de otra manera.

Una de las medidas que más ruido generó fue la recuperación del castellano en los Premis Mallorca de literatura, ¿entiende el revuelo?

—Lo que siempre he defendido es creer en las oportunidades, y al final la manera de darlas es ofrecer opciones al talento y a la creación de cualquier persona que quiera escribir o editar un libro en cualquiera de las dos lenguas oficiales de nuestra tierra. En el momento en el que añadimos más opciones a escribir o editar en castellano o catalán engrandecemos la cultura y hacerlo es libertad.

Siempre se dice que es más fácil hacer oposición que gobernar, ¿nota el cansancio de la gestión?

—En los primeros meses reina la ilusión, y luego sigue habiéndola, pero hay que estar muy encima de los proyectos. La burocracia y el sistema nos afecta también a nosotros, los que estamos dentro, y no se ve todo el trabajo que hay detrás de las cosas que se logran, como proteger las rondaies. Sí, algunos días estás más cansada, pero te levantas sabiendo que estás haciendo algo bueno por Mallorca y la gente lo ve, te lo agradece cuando vas a los municipios, y te anima.

Dijo que quería que La Misericòrdia fuera un centro irradiador de cultura, ¿lo ha logrado?

—Es uno de los objetivos de los que más pecho podemos sacar. La Misericòrdia tenía una dinámica muy de oficina y ahora tenemos siete salas de exposiciones que siempre tienen programación. No es fácil y estamos trabajando mucho, pero es una de las satisfacciones más grandes.

Por otro lado, ¿cuál está siendo la relación con el sector cultural ahora, tras dos años de contactos?

—Al principio siempre se hace una primera toma de contacto, pero siempre estamos a disposición de escuchar al sector y hacer las mejoras que se puedan establecer. Las puertas del departamento siempre están abiertas a mejorar.

De los frentes abiertos, ¿cuál es el proyecto estrella?

—Bellpuig. Es uno de los objetivos cumplidos. Estaba cerrado y hemos conseguido colgar una campana que estaba pendiente en Artà, que es algo simbólico, pero importante. Bellpuig es BIC, es del Consell, y ha sido un éxito apostar por él por las ganas que había desde la ciudadanía.

¿Otro proyecto a destacar?

—El Betlem de la Sang. Cuando llegamos estaba envuelto en sábanas de hospital. Es patrimonio, también es BIC y también del Consell. Se trata del belén napolitano más antiguo de Europa y estaba en unas condiciones que no me parecen las adecuadas. Ahora ya están con la restauración y me hace especial ilusión.

¿Y en qué punto están las salas de arqueología del Museu de Mallorca?

—A falta de un click. Están preparadas y listas para montar la museografía, solo estamos pendientes de que el Madrid cuelgue en el portal la contratación de la licitación. El año que viene se cumplen 60 años del museo, así que es algo muy esperado.

Muchas áreas de Cultura van asociadas a la de Turisme, pero no en el caso del Consell, ¿cómo entiende esta relación?

—Trabajamos con el departamento de Turisme y nuestra coordinación es máxima. Por ejemplo, llevamos por primera vez la programación del Teatre Principal a la Feria Turística de Londres. Es decir, apostamos desde el Consell por mostrar nuestra cultura, nuestra esencia, que los turistas puedan venir, pero a conocernos y respetar lo que somos. Cultura y turismo van 100% de la mano y hemos de tener un turismo responsable con nuestra Isla y conscientes del lugar al que vienen, pero los primeros que tenemos que creernos que tenemos un patrimonio que mostrar somos nosotros. Lo hacemos para los de fuera, pero primero para los de aquí.

¿Qué Mallorca le gustaría dejar cuando acabe su mandato?

—Yo creo mucho en nuestras raíces. Soy mallorquina y nuestra historia, nuestro patrimonio, me parece fundamental. ¿Qué es lo que me diferencia de cualquier otra consejera de cultura de cualquier otra zona de España? Pues eso, nuestra cultura y patrimonio. Cuando me vaya me gustaría que la gente vea que he impulsado y dejado huella en aquello que es importante para Mallorca y los mallorquines, en aquello que nos identifica, como Bellpuig, las rondaies, las neulas. Conocer, saber y contar nuestra historia para mantener nuestra identidad y nuestra esencia, aquello que nos hace pueblo.