Fran Ignacio Mendoza ahonda en la concepción del tiempo en su libro ‘lynchiano’

El título ya es una fantasía, avanza el autor Fran Ignacio Mendoza, que se define como extremeño de nacimiento y «mallorquín autoadoptado», sobre su nuevo libro, Solo el tiempo perdido (Eris Ediciones), que presenta este viernes a las 19.00 horas en la Biblioteca Can Sales de Palma. Hará lo propio el próximo 11 de junio, a la misma hora, en Can Cuir, acompañado por Marcos Augusto Lladó.

Sobre el título, el autor explica que «es un juego de palabras, una fantasía, porque el tiempo nunca es perdido. Lo que sí podemos es hablar del tiempo que sentimos que no hemos aprovechado». Ese es el punto de partida de la obra, que entremezcla poesía y narración. «Es en el relato donde se aprecia realmente el homenaje a Lynch, porque en los poemas se dan detalles y notas que van unidas al relato, pero también sucede al revés. En este sentido, el relato tiene esa confusión que recuerda a Lynch, pues se mezclan personajes, escenarios y acciones sin dar ninguna explicación, tal y como sucede en los sueños», añade, además de comentar el guiño, más obvio, a la célebre obra de Marcel Proust.

Un espíritu que, insiste, ya está presente en el título. «El tiempo siempre es usado, ya que lo que es ahora, un nanosegundo después no será y ya no tendrá valor. Cuando hablo del tiempo perdido, pues, hablo de una fantasía, pero lo cierto es que puede producirse en un sentido negativo, pero también en positivo. Así, por una parte, está la sensación desoladora de haber desperdiciado etapas enteras de la vida. Y, por otra, está aquel tiempo que no figura ni trasciende, el tiempo desaprovechado materialmente y que, sin embargo, suma», compara.

En este sentido, Solo el tiempo perdido es una suerte de reconciliación con el tiempo. «Aristóteles ya habló de que el tiempo tiene una dimensión mesurable, de que es cuantificable, pero no lo es lo que se cuantifica. Con todo, lo que es cuantificable es cualquier intervalo de tiempo, es decir, se puede medir un mes, un año, etcétera, pero no lo que se cuantifica. Lo que ha pasado durante ese año, por ejemplo, es irrepetible», aclara.

En todo caso, reconoce, «no es un poemario al uso, facilón, aunque sí los poemas son fáciles, no tienen un lenguaje rebuscado. En ellos me quejo del paso del tiempo, no del tiempo perdido, que es lo que realmente nos perjudica mental y físicamente. La cuestión es aceptarte con tus partes malas, con lo que has conseguido y lo que no», razona. En conjunto, se resume con una anécdota ‘lynchiana’. «La primera vez que vi Mulholland Drive pensé que las protagonistas eran dos hermanas; luego, que eran casera e inquilina y, finalmente, cuando la vi en el Parc de la Mar, me di cuenta de que eran pareja. Me encanta esta película por su surrealismo, por lo onírico. Algo parecido he querido hacer con el relato, confundir al lector, que tendrá que releerlo para entenderlo, busca a los personajes», explica.

En definitiva, concede el propio autor, este libro bien podría resumirse de la siguiente manera: «Solo el tiempo perdido contra el tiempo perdido».