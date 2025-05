Sílvia Soler: «No les recomiendo a las mujeres que hagan el ‘cor fort’, acumulamos demasiadas angustias»

No hay cita literaria mallorquina que Sílvia Soler (Figueres, 1961) quiera perderse. Hace dos años, la conocida autora catalana presentó en la Setmana del Llibre en Català Estimada Gris. Este sábado, volverá a Mallorca para presentar su nueva novela, Cor fort (Univers Llibres), en la Fira del Llibre de Palma. El evento se celebrará a las 11.30 horas, en la Plaça d’Espanya.

Debe de sentirse muy querida por el público mallorquín...

¡Mucho! Y yo también quiero mucho Mallorca. Una de las razones es que en la Isla conocía a mi marido. Es andaluz, pero nos conocimos durante unas vacaciones en Mallorca.

Cor fort sugiere un imperativo, el de ser valiente, pero hay que ir con cuidado porque también implica reprimir los miedos. ¿No es así?

Es una expresión catalana que no sabía si se decía en Mallorca, porque en el Empordà es muy común. Lo que me gusta de esta expresión es justamente esa ambivalencia. Por una parte, es decirle a alguien que sea valiente y, por lo tanto, infunde coraje. Y, por otra, estás invitando a esa persona a resignarse con lo que le ha tocado. Me interesa esa doble visión. Es precisamente lo que intento hacer en la novela: explicar esas dos maneras de fer el cor fort. La generación de la protagonista, que es la de mi madre, lo vive desde la resignación, pero a medida que se van sucediendo las generaciones, lo asumen con más herramientas. Con todo, en realidad yo recomiendo a las mujeres que no hagan el cor fort, porque acabamos sufriendo más, pues acumulamos las angustias de nuestras familias. No está mal mostrar nuestra vulnerabilidad de vez en cuando.

Se refiere especialmente a las mujeres.

Sí. Tengo un amigo que me comentaba que los hombres también tienen que fer el cor fort, porque él, por ejemplo, tuvo que sobrellevar la muerte de su madre cuando era joven. Sin embargo, yo creo que se asocia más a las mujeres...

¿Por qué se nos considera más lloronas?

Exacto. Y lo peor es que es algo que transmitimos de madres a hijas.

Portada de 'Cor fort' (Univers Llibres).

Deberíamos acabar con esa cadena.

Yo creo que sí. Es un consejo que damos con buena intención, pero lo que en realidad estamos haciendo es invitar a que las hijas y las nietas piensen que tienen que tomar la vida con todo lo que venga. Y es cierto que hay que saberse adaptar, pero también hay que rebelarse.

Dedica la novela a la generación de su madre.

Sí, a esa generación de mujeres que, como Teresa, tienen que resignarse. Concretamente, se la dedico a un grupo de mujeres que conozco de Olot, donde veraneo desde hace tiempo. Las he visto crecer, envejecer, la mayoría de ellas ya son bisabuelas, alguna ha muerto desde que salió la novela. Son mujeres muy mayores que sacaron adelante a sus familias; que son valientes y los auténticos pals de paller de la familia. Por eso, cuando no están, la familia entera se tambalea. En este sentido, quería rendirles homenaje. Son mujeres a las que he escuchado mucho y que me han dado muy buenos consejos a través de cómo han actuado. Me han inspirado.

Es curioso cómo la cotidianidad puede ser tan literaria: los preparativos para la fiesta del pueblo, la modista que confecciona un vestido a medida... Lástima que no lo vivamos así en el momento, sino que nos damos cuenta más tarde...

Cuando empecé a escribir Cor fort tenía muy clara la idea de que fueran tres generaciones, de mediados del siglo pasado hasta la actualidad. Pero, en lugar de hablar de grandes acontecimientos que han sucedido, quería hablar de los cambios que se han dado en la vida cotidiana. Por eso, Teresa va a una modista para que le haga un vestido; su hija ya va a una tienda y su nieta se lo compra por internet. O Teresa va a un entoldado, su hija a un guateque y su nieta a una discoteca. Son cambios que nos afectan mucho. Desde hace unos años vivo en Badalona y allí visité una exposición de fotografías de festes majors de los años treinta, cuarenta y cincuenta. ¡Había unos entoldados tan bonitos! En ese momento estaba escribiendo la novela y, como soy una gran admiradora de Mercè Rodoreda y La plaça del Diamant, pensé que sería bonito hacerle un guiño.

¿No cree que vivimos inmersos en una especie de obra literaria? Aunque no hay que romantizarlo demasiado...

¡Sí! Y tiene razón con que no hay que romantizarlo. Tengo la sensación de que vivimos en un cambio de época muy pronunciado, un final de cambio de época y, por eso, tengo la necesidad de rescatarlo todo, porque se va perder; las abuelas cada vez hablan menos con sus nietas, que están más pendientes de los móviles... Es genial poder retratar todo eso en una novela... Los hombres que escriben se fijan en las grandes cosas de fuera, pero las mujeres escribimos mirando dentro. Por suerte o por desgracia, el lugar natural de las mujeres ha sido la casa y, por eso, hemos sabido mirar en el interior: en la familia, en la comunidad, en el pueblo... Eso ya lo dijo Alice Munro. Por eso, si nosotras no escribimos este tipo de historias, ellos no lo harán. Y estoy conforme. Hace un tiempo eso se consideraba subliteratura, pero estoy muy convencida de que es justo al revés.

El peso de los nombres es muy importante en la novela. La hija de la protagonista se llama Oblit, porque quiere que olvide de dónde viene...

Siempre me fijo mucho a la hora de bautizar a las protagonistas. Solo conozco a una Oblit y ya pensé que, algún día, un personaje mío llevaría ese nombre. En cambio, detecto que muchos me preguntan por qué le he puesto un nombre tan feo... A mí me parece muy bonito, aunque es cierto que tiene un componente deprimente. Quería explicar el error que cometemos las madres tan a menudo: pensar que podemos influir y decidir la vida de nuestros hijos. Lo que hace Teresa es simplista: le pone Oblit para que se olvide de dónde viene, pero eso es justamente lo que quiere ella. Por otra parte, no soy partidaria del olvido: tenemos que perdonar y superar, reconciliarnos, pero no olvidar. Somos todo lo que nos ha pasado, también las heridas.