Lleonard Muntaner Editor: los libros como tabla de salvación

Lleonard y Maria Muntaner comparten el mismo entusiasmo por la cultura y, sobre todo, por los libros. Lo demuestra el hecho de que sus nombres van ligados, automáticamente, al mundo editorial. Ambos llegaron a él en épocas muy dispares y por razones diferentes, pero, en realidad, tampoco tanto.

En el caso del patriarca, el momento llegó cuando lo echaron del Departament de Geografia de la UIB. Fue entonces cuando tuvo que decidir qué camino seguir y el azar quiso que acabara convirtiéndose en librero de viejo en la librería Ramon Llull. La aventura duró dos años, pero de ahí reunió a unos amigos, Llorenç Pérez, Josep Juan Vidal, Antoni Guiscafrè, Miquel Flaquer y Mateu Colom para fundar lo que sería una «prueba» y los orígenes de Lleonard Muntaner (Palma, 1952). Así fue como fundaron, en 1989, El Drac Editorial. El recorrido, reconoce Muntaner, fue breve, pero fructífero, pues de ahí nacieron sellos que continúan en activo a día de hoy: Documenta Balear, El Gall Editor y El Tall, que levantó el propio Muntaner junto a Vidal en 1990. Cuatro años después, dejaría El Tall para emprender su propio camino, con una editorial que lleva su nombre.

Por su parte, su hija, a Maria Muntaner (Palma, 1980), que se crio literalmente entre libros, la ocasión le llegó cuando también se hallaba en una encrucijada y tenía que decidir sobre su futuro. Estaba estudiando Filologia Catalana en Barcelona, especializándose en Teoria de la Literatura, cuando se dio cuenta de que no era lógico buscarse un trabajo en la Ciudad Condal cuando tenía uno esperándole en casa si quería. Y así fue como la primogénita acabó siguiendo los pasos de su padre y, hacia 2007, en plena crisis económica, se incorporó al negocio familiar.

En ambos casos, pues, se iniciaron en el mundo editorial en contextos delicados, de incertidumbre, algo que sin embargo nunca les frenó, ni tampoco en estas más de tres décadas de trayectoria del sello. Ese entusiasmo y complicidad es el que quieren transmitir este viernes en el pregón de la Fira del Llibre de Palma. El acto inaugural, presentado por Margalida Mateu, se celebrará a las 18.30 horas en la Plaza España.

Para el fundador, su hija hizo que el catálogo de autores creciera e incluyera no solamente escritores de las Islas, sino también de València y Catalunya. Además, también publican traducciones de otras lenguas, como el inglés, el francés o el alemán. Por eso, reconoce, «no podemos considerar Lleonard Muntaner una editorial pequeña». Con todo, sí lo fue, inevitablemente, en sus inicios. «Las editoriales duraban muy poco, por la sencilla razón de que no eran el único negocio; es decir, los que tenían una era más bien como una afición, no era lo que les daba de comer», recuerda, a la vez que celebra que es un oficio que se ha profesionalizado. «Tenemos que decir que, en este caso, la irrupción de las nuevas tecnologías ha jugado a nuestro favor, sobre todo en la parte técnica, a nivel de impresión. El cambio ha sido bestial, para bien», razona. Efectivamente, su labor se centra en los textos, en la corrección; mientras que su padre, aunque está jubilado, sigue contribuyendo a mejorar el aspecto visual de los ejemplares.

Idealización

No es de extrañar, pues, que no sienta nostalgia alguna al hablar de los tiempos pretéritos. De hecho, Maria coincide en que antes había más precariedad. Lo que se ha mantenido invariable, más allá del entusiasmo de ambos, es la buena sintonía con los demás editores. «Cuando nos separamos Josep Juan [Vidal] y yo de El Tall no fue porque nos peleáramos, sino porque él era profesor en la universidad y, por lo tanto, ya tenía un sueldo. Yo, en cambio, solo tenía la editorial y dos hijos, tenía que defenderme, por lo que no me quedó otra que emprender el camino solo», asegura.

Lo confirma Maria, que es precisamente la presidenta de la asociación de editores de las Islas (EIBA), entidad que antiguamente se denominaba Gremi y a la que siempre estuvo vinculado Lleonard como secretario. «En nuestro mundo hay una cierta idealización de la cultura, entendemos perfectamente que todos aportamos nuestro granito de arena», apostilla Lleonard. Por su parte, Maria indica que la armonía queda demostrada por las cada vez más frecuentes colaboraciones entre sellos del País Valencià, Catalunya y las Islas. «Sabemos que en el fondo no somos competencia, sino que somos complementarios para que el sistema cultural o literario catalán esté bien fortalecido», añade.

Sobre el pregón, Maria avanza que ya lo tienen escrito y no ha sido precisamente difícil, ya que son años de complicidades. Lo que más ha costado, confiesa, es encontrar el tono. «Al final, es inevitable hablar de ti y de tu experiencia y, por lo tanto, hablaremos de libros, librerías y editoriales. Y, como pregón, la gracia es que sea alentador», algo que, por otra parte, está en la naturaleza de padre e hija. «Siempre he sido optimista, lo cual no quiere decir que no sea crítica. Creo que para dedicarte a esto tienes que estar entusiasmado con ello, porque si no corres el peligro de caer en picado. No todo es de color de rosa y nuestro trabajo es de hormiguitas, como casi todos los trabajos del ámbito cultural. Si un día no va bien, siempre pienso que luego mejorará. Me reconcilio rápidamente con el trabajo cuando las cosas no van bien. Si no eres así, mejor dedícate a otra cosa», expresa Maria.

Lleonard, por su parte, lo resume así: «Con los años entiendes muchas cosas y, encima, sin ningún tipo de acritud ni odio. Entiendo, por ejemplo, de forma clarísima, que la gran tabla de salvación de la vida es el arte. Y cuando digo el arte me refiero a la escritura, la pintura, el dibujo, la música... El arte en mayúsculas es nuestra gran tabla de salvación».