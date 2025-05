Pau Aulí: «No busco reproducir algo que ya existe, necesito mi visión y una mirada propia»

La película del chileno Diego Céspedes, La misteriosa mirada del flamenco, ganó el premio en la sección Un certain regard del Festival de Cannes. El filme cuenta con la participación del mallorquín Pau Aulí como diseñador de vestuario, quien actualmente está en pleno rodaje de The end of it, con Gael García Bernal y Rebecca Hall como protagonistas.

¿Qué fue lo que le atrajo de la película?

El guion me entusiasmó. Está construido sobre un realismo mágico, pero que se convierte en un acto estético reivindicativo. Trata de mujeres transexuales que se prostituyen y que viven en un pueblo perdido que cuenta con una importante población de mineros. Todo cambia con la llegada del sida. Los mineros no querían aceptar que se acostaban con ellas e inventaron una historia que origina el argumento de la película. Es una fábula bonita que habla de los prejuicios, de la homofobia y la transfobia. Se trata de una película diferente. Me interesa hacer trabajos así, honestos. Si ese tipo de cine tiene un reconocimiento, como es el caso de La misteriosa mirada del flamenco, estupendo, pero la película se realizó de forma completamente libre.

¿De dónde partió para dar forma a un vestuario que encaje en el ambiente del filme?

Lo primero es imaginar el contexto social en el que transcurre la historia. Te planteas todo: el poder adquisitivo de los personajes, cómo les llegaba la ropa viviendo en el desierto. Lo más interesante fue descubrir el imaginario en el que se movían los personajes. Buscaban referentes en Europa o en América y se maquillaban como las actrices de los 60. Las revistas llegaban a cuentagotas. Se maquillaban como Sofía Loren y vestían a lo Jackie Kennedy, pero con menos ropa.

¿En qué imaginarios de fotógrafos o artistas se inspiró?

Los trabajos en los que más me centré fueron los de fotógrafos y artistas, como Nan Goldin, Peter Hujar o Paz Errázuriz, pero también en libros y documentales. Llegué a perder horas en Facebook, mirando perfiles de gente que recordaba el Chile de su juventud. Son este tipo de documentos los que me interesaron. También otros personajes, como Miguel Bosé o Rocío Jurado, me sirvieron de base.

¿Cómo seleccionó las prendas?

Para las piezas del día a día seleccionamos segunda mano y originales de época, sacados de anticuarios y tiendas. Los vestidos principales se hicieron a medida. Tenía que jugar con esa idea de belleza. La película es muy realista, cuenta con ropa sintética y ornamentaciones recicladas, como pompones de cortinas que, en un momento dado, pasan a formar parte de un look. Eso es muy real. Cualquier travesti puede entender a lo que me refiero.

¿Qué busca en un proyecto cinematográfico?

Lo más importante a la hora de elegir es poder encontrar mi voz como artista. No me apetece reproducir algo que ya existe, necesito mi visión, una mirada propia, una propuesta particular. En La abadesa me dejaron carta blanca y en la película de Diego también. El cine no se basa en reproducir.

Se formó en Bellas Artes, ¿cómo se relaciona eso con el cine?

Agradezco haber estudiado Bellas Artes, ya que te enseña a partir de cero en cada proyecto y te muestra referentes que van más allá de la moda. Lo engloba todo. Tal y como entiendo el cine, es el tipo de estudio que más encaja. No me interesa la moda ni el diseño comercial, parto más desde el concepto.

¿Se aprende más trabajando en una ópera prima?

La idea de que la experiencia es un grado es cierta, pero no lo es todo. Llevo seis óperas primas seguidas. Trabajo con gente de mi edad, personas que carecen de experiencia, y creo que está bien trabajar desde el error, desde la prueba y con la idea de correr riesgos. Pongo en duda eso de que la experiencia siempre sea un valor. Cuando debutas eres más libre, no tienes la presión de venir de los Goya o de cualquier otro lado.