Anna Netrebko, Pretty Yende y Maxim Vengerov, estrellas del Cap Rocat más educativo

Inspirar e impulsar el talento. Esta es la premisa que rige la nueva edición del Festival Cap Rocat, que del 1 al 3 de agosto reunirá a grandes estrellas internacionales de la música clásica y que, a su vez, tendrá más presente que nunca su faceta educativa. Precisamente en esta nueva convocatoria, que cuenta de nuevo con la dirección artística de Ilias Tzempetonidis, se celebrará lo que han bautizado como Festival Cap Rocat inspira: impulso al talento, que significa un paso más en la habitual clase magistral que todos los años imparte una de las artistas operísticas que pasa por el festival.

En esta ocasión, la elegida es la reconocida soprano Pretty Yende quien, tal y como recordó Pablo Mielgo, director de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, tenía que participar en el festival hace dos años, pero finalmente no pudo asistir debido a la muerte de su padre. Ella será justamente la que inaugurará el programa el viernes 1 de agosto con una gala operística que dirigirá el maestro italiano Riccardo Frizza. Yende mostrará el potencial de su voz en una selección de roles líricos que incluyen Norma, Elena en Vespri Siciliani, Marguerite en Faust, Desdémona en Otello, Rusalka o Rosalina en Die Fledermaus.

Al día siguiente, el festival recibirá a Maxim Vengerov, ganador de un Grammy y «leyenda viva del violín», que ofrecerá un recital acompañado por la pianista Evgenia Startseva. En esta segunda velada, el público podrá escuchar en un formato muy íntimo un repertorio formado por obras de Shostakovich, Schubert o Brahms.

Finalmente, el domingo 3 de agosto Anna Netrebko pondrá el broche de oro con una cita muy especial: la representación de la ópera Nabucco, en lo que será el estreno de la solista en el papel de Abigaille. Lo hará arropada por un elenco de cantantes de la talla de Gabriele Viviani, Christian Van Horn, Francesco Demuro, Caterina Piva, Manuel Fuentes, Moisés Marín y Caterina Marchesini. De nuevo, Mielgo dirigirá a la Simfònica en esta actuación especial, que contará con la participación del Coro Festival Cap Rocat, conducido por Joan Company.

Mielgo ha reconocido que «para la Simfònica es muy especial estar en el Cap Rocat porque implica formar parte de una oferta de gran nivel a la que no podemos acceder diariamente. El festival nos permite mejorar nuestro currículum, algo que, al fin y al cabo, figura en nuestras bases, ya que uno de nuestros propósitos es llevar la imagen de las Islas por el mundo. Desde el punto de vista personal de los músicos, tocar junto a gente que admiramos no tiene precio», ha destacado. Desde el punto de vista personal de los músicos, tocar junto a gente que admiramos no tiene precio», ha señalado.

Por último, Company celebró que el Cap Rocat, haciendo gala del lema de su jornada formativa, apoye al talento con una selección, por primera vez, de dos cantaires procedentes del Coro Cap Rocat, Cristina Van Roy e Inma Hidalgo. Además, también lo harán las sopranos Lucía Iglesias y Natividad Oval, que pertenecen al programa Crescendo de la Fundación Amigos del Teatro Real.

Tanto Company como María Obrador, directora del festival, recordaron que el pasado 26 de marzo se celebró un concierto solidario en beneficio de la asociación ELA Balears en la Parròquia Santa Creu de Palma que consiguió recaudar 10.700 euros. Ahí participó el mencionado coro, creado por Company en 2023 y que actualmente cuenta con más de sesenta cantantes.

En definitiva, Antonio Obrador, creador e impulsor del Cap Rocat y presidente de la Fundación Madina Mayurqa, ha festejado que «lo que inicialmente fue un proyecto de la familia Obrador se haya convertido en un festival de los mallorquines».