Doblete literario de Aina Riera: un poemario sobre el deseo y su primera novela

La escritora Aina Riera Serra (Palma, 1982) se prepara para una doble presentación en Palma, que tendrá lugar el próximo 7 de junio, a las 12.00 horas. La cita será en Embat Llibres, donde presentará su último poemario, Poar la set, y su debut en novela, Tota la terra no omplirà mai aquest buit. Ambas obras han sido reconocidas con importantes galardones literarios: el 42 Premio de Poesía Manuel Rodríguez Martínez- Ciutat d’Alcoi para el poemario y el Premio Baltasar Porcel en el caso de la novela.

Tota la terra no omplirà mai aquest buit, publicada por Lleonard Muntaner, es la primera novela de la autora, que tiene mucho de «experimento literario». Riera describe esta obra como una mezcla que báscula entre la novela corta o relato lírico y el poema extenso. Destaca su carácter experimental y su enfoque narrativo, construido a partir de una multiplicidad de voces. «Se trata de una novela en la que las diferentes voces dan forma a una historia metafórica», señala.

Por otro lado, Poar la set, publicado por Edicions del Buc, es una obra que explora el deseo como motor de la existencia y la creatividad. En los poemas se transita de los entornos digitales, o espacios físicos y reconocibles de Palma, como es el caso del Casal Solleric.

Según Riera, este libro ha sido un desafío personal, ya que le ha costado tiempo y esfuerzo publicarlo. La autora destaca que se trata de una obra «que no transita un camino muy común dentro de la poesía catalana, por eso pensé que no me lo premiarían. Durante mucho tiempo creí que se quedaría en un cajón, sin ver la luz. Estoy muy sorprendida, y a la vez agradecida, de que no sea así», señala la autora. El volumen cuenta con un epílogo de la también poeta Maria Antònia Massanet.

La escritora destaca la importancia de la literatura como herramienta de reflexión y observación de la realidad, ya que ofrece diferentes perspectivas. En sus obras, aborda temas como el deseo, la identidad y la condición humana, utilizando un lenguaje poético y experimental que hace que ponga en cuestión su propio papel como novelista, ya que se ve «más cercana al cuento y a la narración breve. Me gusta la brevedad, su concisión. Va a lo esencial. Me encuentro cómoda, como lectora y como creadora, en el relato o con novelas como esta que presento, que tienen mucho del mundo del relato», reconoce, a la vez que destaca la influencia de autoras como la mencionada Massanet, así como también Ángela Marinescu o Miriam Reyes.

Trayectoria

Riera es licenciada en Comunicació Audiovisual por la Universitat de Barcelona (UB) y ha desarrollado una carrera en el ámbito cultural como escritora y cineasta, además de periodista. En 2013, dirigió el documental Som Elles, centrado en las mujeres poetas de Mallorca. Además, coeditó, junto a Maria Antònia Massanet, la antología Amb accent a la neutra (2014), que reúne voces poéticas femeninas de la Isla. Su relato La carn vol carn fue incluido en la recopilación Extraordinàries (2020).

Entre sus obras publicadas se encuentran los títulos Ran de bàratre (2021), que recibió el Premio Pollença de Narrativa, y A la taigà (2022), galardonado con el Premio Maria Oleart. El año pasado, en 2024, fue finalista del Premio Pare Colom de Poesia con Aquest llegat. Además, Jordi Maranges musicó algunos poemas de Riera en su álbum Allau, publicado por Fonart.