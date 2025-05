Jimi Hendrix y un pedal perdido: la visita a Palma del músico salta al cine

Palma, julio de 1968. La noche cae y uno planea qué hacer. Entonces recuerda un anuncio en el diario de esa mañana: Jimi Hendrix actúa por primera vez en España y lo hace en el Sgt. Pepper, un local ubicado en Plaça Gomila, nuevo centro del ocio isleño. Hendrix actúa, todo el mundo goza, acaba el concierto y el icónico guitarrista le regala su pedal de distorsión a Vicente Caldentey, guitarrista de los Z-66, banda telonera de la noche. ¿Qué fue de ese pedal?

Eso rastrea Edu Biurrun en su corto-documental The Night of the Voodoo: el pedal perdut d’en Jimi (Far Visuals), que se lanza a la búsqueda de este objeto al cual se le perdió la pista. No obstante, «el pedal es un MacGuffin, una excusa para hablar de la anécdota, pero también de aquella Palma, la Plaça Gomila, las salas de fiesta de la época, etcétera».

El director del documental, Edu Biurrun.

Basándose en los escritos del historiador Tomeu Canyelles, que firma el guion, Biurrun tuvo la idea de plasmar en versión cinematográfica toda la historia de Hendrix en la Isla, donde realizó el único concierto de su carrera en España. No obstante, va más allá, y habla de un contexto cultural y social muy distinto: la Palma del 68 y una Gomila irreconocible hoy en día.

Y como todo lo que es irrepetible, la actuación de Hendrix en Mallorca está rodeada de un halo de misterio y leyenda. Es por ello que Biurrun ha contado con entrevistas de personas que vivieron aquel momento tanto sobre como ante el escenario. Todos ellos han accedido muy generosamente, en algunos casos concediendo charlas de hora y media, para contar todo lo que recuerdan. Entre ellos, Sandro Fantini, subdirector de Sgt. Pepper; Miquel Vives, periodista que vivió el concierto en primera fila; Manolo ‘Ben Hur’, camarero de la discoteca; Joan Torrelló, fotógrafo que captó imágenes exclusivas del concierto; Toni Obrador, histórico guitarrista de Los Pekenikes; o Ramón Farrán, pionero del jazz moderno en España.

El propio Biurrun cuenta que él mismo es fan de Hendrix y que desconocía la historia de su mítico concierto en Palma hasta que llegó a la Isla, donde reside desde hace años y trabaja como director de fotografía para proyectos fílmicos. «¿Cómo es posible que no se sepa esto fuera de Mallorca?», se pregunta el camarógrafo que habla de la Mallorca del 68 como algo «que nos costaría imaginar», una «época dorada» en la que acudía a la Isla «gente increíble para tocar» y en la que se crearon músicos de muy buen nivel.

Una prueba de todo este movimiento intenso a nivel musical que vivía Mallorca es el festival que no fue, el Música 68, que iba a tener una duración de seis días y que se hubiera celebrado antes que el mítico Woodstock, y al que hubieran acudido artistas como The Byrds, Eric Burdon and the Animals, Françoise Hardy, Tim Rose o el Bill Evans Trio, además del propio Hendrix.

Un instante de la grabación del documental.

Uno de los promotores principales de este evento que no llegó a celebrarse por motivos desconocidos era el propio mánager de la Jimi Hendrix Experience así como de The Animals, Mike Jeffery, era el propietario del Sgt. Peppers, y fue quien acabaría trayendo al mítico guitarrista a la Isla para este concierto de leyenda. Hendrix dijo de su visita que «ojalá» hubiera venido a Mallorca antes.

Así pues, el pedal perdido de Hendrix es, en realidad, una excusa, pero muy buena, para hablar de la escena musical de aquella época, de la que quedan los restos, algunos de ellos testimonios que aparecen en el propio documental, hablando de todo ese caldo de cultivo del que quedan muchos protagonistas y cuyos recuerdos son de una importancia capital para entender la música y el ambiente del momento. Como señala Biurrun: «Es un momento en el que la Isla se abría tímidamente al mundo a través del turismo, la música y la cultura pop mientras mantenía aún muchas raíces tradicionales. El contraste entre el Hendrix eléctrico y psicodélico y la sociedad palmesana de la época es uno de los grandes temas que atraviesan la película», que arrancará en unos meses una campaña de micromecenazgo para encarar su recta final.