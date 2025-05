Joan Laínez debuta en el Palau de la Música y en el Teatro Real con dos óperas

Hasta diciembre de 2029, el tenor Joan Laínez tiene la agenda llena. Lo asegura con la emoción y la ilusión de quien vive con pasión la música y la ópera, una pasión que no ha dejado de crecer y materializarse en multitud de funciones en distintos escenarios, tanto del territorio español como de fuera de nuestras fronteras. Justo esta semana ha terminado las funciones de Carmen, la célebre obra de Bizet en la que interpreta al protagonista, Don José. Y lo ha hecho nada más y nada menos que en el emblemático Palau de la Música Catalana en el que ha sido su debut. Concretamente, Laínez ha participado en siete de las catorce funciones previstas de este título, que ha girado por Sabadell, Tarragona y Lleida, como parte del ciclo Òpera a Catalunya, que cuenta con la implicación de la Orquestra Simfònica del Vallès.

«Es el papel más exigente al que me he enfrentado hasta ahora», asegura el tenor. «Mientras que la primera parte tiene un carácter más lírico y suave, a medida que la ópera va avanzando se vuelve más dura, porque Don José se enamora obsesivamente de Carmen y la maltrata, hasta el punto de que termina matándola. Las primeras funciones fueron especialmente duras para mí, porque me sentía muy culpable», confiesa sobre esta pieza, de la que se conmemora el 150 aniversario de su composición.

Por otra parte, la semana que viene también se estrenará en el Teatro Real de Madrid con La traviata, otra de los títulos líricos más representados a nivel mundial. Con esta obra estará en la capital hasta agosto, acompañado por artistas como Nadine Sierra, Juan Diego Flórez o Xabier Anduaga, entre otros.

Futuro

Ya de cara al futuro, en la próxima temporada estará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde volverá a interpretar a Radamés, de la ópera Aida. «Hice este mismo papel en Oviedo y fue todo un éxito. De hecho, gracias a ello surgieron muchas otras funciones», asegura. En esta ocasión, en Sevilla, avanza que será con la dirección escénica de Paco Azorín quien, recuerda, ya se encargó de la puesta en escena de L’Arxiduc. «Azorín le dará la vuelta a la obra; una pieza que, como está tan representada y vista, cada vez que hay algo nuevo llama mucho la atención, así que seguro que será un éxito», apunta.

Asimismo, en el último trimestre de año, Laínez recalará en la Ópera de Tenerife de la mano de El holandés errante, de Wagner, con dirección de Guillermo García Calvo y Marcelo Lombardero. Además, también formará parte del elenco de Adiós a la bohemia, una ópera chica con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja.