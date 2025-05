El futuro de la Film Commission: rumores de desaparición y un solo técnico al frente

Han pasado cerca de tres meses desde la salida de Pedro Barbadillo como director de la Mallorca Film Commission y desde entonces los rumores sobre el futuro del ente que depende de la Fundació Mallorca Turisme se han disparado. Hay voces en el sector que defienden su reconversión en una Film Office bajo el paraguas de una incipiente Illes Balears Film Commission mientras que otros temen su desaparición. La realidad, a día de hoy, es que la Film Commission cuenta con un solo técnico manteniendo la actividad de una institución con un peso presupuestario de más de 1 millón de euros muy importantes para el sector local.

Uno de los motivos que provocaron la salida del propio Barbadillo fue que se perdió totalmente el año 2024, cuando no salió ni una sola subvención propia. De un presupuesto de 1 millón de euros para ayudas solo se ejecutaron 350.000, lo que impidió que varias convocatorias y proyectos salieran adelante. Desde la Asociación de Productores (APAIB), Kiko Domínguez lamenta el año perdido, y explica que «la MFC es una de las tres patas imprescindibles junto al ICIB e IB3. Si una falla, el andamio se viene abajo».

Confianza

Desde el área de Turisme del Consell de Mallorca, responsables de la Film Commission a través de la Fundació Mallorca Turisme, dirigida por Marco Táboas, aseguran que las convocatorias atrasadas y las de este año saldrán en breve. Táboas afirma que el cambio más importante en la Film Commission ha sido el de escuchar al sector y poner el peso en ellos y que «en las próximas dos o tres semanas» saldrán líneas de ayuda que suman un total de 1.750.000 euros e incluyen varias partidas.

Una de las más esperadas, la dedicada a las coproducciones minoritarias («defendida desde APAIB como una de las que se deberían potenciar»), con 200.000 euros, se atrasará «no mucho más» por cerrar unos detalles, según avanza Táboas. En APAIB se muestran recelosos.

Por otro lado, hay quien cree que «se están mezclando conceptos como proyectos audiovisuales con eventos culturales» con el objetivo de «hinchar y aparentar más gasto en ayudas» que en años anteriores y que no se trataría de proyectos específicamente audiovisuales. En este sentido, cabe destacar que la subvención programada para este año más cuantiosa (con 900.000 euros) es precisamente la destinada al turismo sostenible mediante eventos de interés turístico y proyectos audiovisuales, por lo que podrían ir a eventos fílmicos.

Desde la conselleria insisten en que se mantienen reuniones con el sector a través de Pilar Seguí, al frente de la comisión que gestiona la MFC, y APAIB, confirma esos contactos, aunque lamentan que «todo va más lento de lo que debería y no avanzamos demasiado». También hay rumores contradictorios, como que se habría convocado y adjudicado una plaza para incorporar una nueva persona a la MFC que desde la Fundació desmienten.

Quienes más presionan por la reconversión o creación de una Mallorca Film Offce, que se encargaría de la gestión de permisos, es The Base, asociación que agrupa a las productoras dedicadas al service. Aseguran que se les ha asegurado la reconversión de la Film Commission en Film Office, aunque desde la conselleria de José Marcial Rodríguez (Turisme) explican que lo que se va a hacer es «colaborar con el sector en el ámbito de la gestión de permisos y tramitación de documentación necesaria para el desarrollo de la actividad» desde la Dirección Insular de Turismo para la Gobernanza y Sostenibilidad, pero desmienten cambios en la gestión de la Film Commission o la creación de una Film Office en paralelo como tal.

Domínguez (APAIB) se mantiene optimista: «De momento creemos en la palabra de Marcial Rodríguez», quien hace meses se reunió con APAIB ante los rumores de disolución de la MFC y «aseguró que iba a haber un rediseño de la Film Commission y contaba con nuestra colaboración para ello», sin mayores novedades.

«Insuficiente»

La realidad es que ahora mismo solo hay una técnico en la Film Commission, algo que desde el sector consideran a todas luces «insuficiente» y Marco Tàboas asegura que de momento no se va a incorporar a nadie, a pesar de los rumores que apuntan a lo contrario. A la espera de una hipotética Illes Balears Film Commission, que están montando desde el ICIB con Diana de la Cuadra al frente, el principal ente de atracción de rodajes a Mallorca y que también tiene un peso importante en las subvenciones es la MFC.

Domínguez aboga por «introducir algunos cambios» en la MFC y creen «necesario» que desde el ente se cuide «mucho más» a sus productoras, ya que «nuestras administraciones autonómicas siguen sin creer de forma decidida en el audiovisual y nos vemos forzados a coproducir con comunidades que sí apoyan al suyo. Esto nos deja en inferioridad de condiciones».

El futuro de la Film Commission está por definirse. Desde APAIB creen que no debería convertirse en una Film Office (dedicada a la tramitación de permisos y no a atraer rodajes)aunque sí asumir algunas de sus funciones. Otros como The Base (asociación que agrupa a las productoras de service) sí abogan por esta opción bajo el paraguas de una futura IBFC.