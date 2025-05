Sophie Auster: «Me gustaría que mi hijo creciera en una Nueva York sin Trump»

Perder a un padre es una experiencia que marca de por vida. Lo sabe un servidor y lo sabía Paul Auster, escritor cuya obra casi completa explora la figura paterna y su misterio.¿Y si el padre que se pierde es el propio Paul Auster? Desde hace poco más de un año conoce ese sentimiento Sophie Auster, hija del autor y de Siri Hustvedt. La cantante vio coincidir su orfandad con el nacimiento de su propio hijo y plasmó la avalancha de sentimientos contradictorios (a los que se suman otras tragedias recientes como la muerte de su hermano y de su sobrina) en el «álbum más sincero» de su carrera, Milk for Ulcers, que presenta el próximo sábado 31 en Can Gelabert, Binissalem, a las 20.00 horas. El título (que se traduce por Leche para úlceras) del álbum hace referencia a esos remedios que sirven durante un tiempo para aliviar el dolor, pero pueden empeorar una herida.

El álbum nació en un momento turbulento de su vida, ¿qué emociones quería trasladar a su música?

Quería desnudarme, hacer algo muy confesional. He vivido muchas tragedias últimamente y se han pasado al tono del álbum, pero entró muy bien en el concepto original que buscaba, hacer algo honesto. Luego, el álbum tomó vida propia mientras vivía esas experiencias y tuve que compartirlas por aquello que me estaba pasando. De otro modo, sentía que me escondía o no decía la verdad si no hablaba de ello.

¿Ha sido más difícil abrirse?

Sin duda han sido los años más complicados de mi vida. Nunca había vivido algo así, pero no creo que me fuera más difícil el abrirme. Tengo la sensación de que las canciones se han ido escribiendo solas, como si al necesitar poner en papel lo que sentía yo estuviera escribiendo una especie de diario que, por casualidad, estoy compartiendo con la gente.

En su anterior visita a Mallorca dijo que era difícil expresar cosas muy íntimas, ¿le sigue pasando?

Sí y no. Nunca sabes cuándo algo te va a emocionar o a remover. Depende de cómo te sientes ese día. En un concierto reciente lloré y me sorprendió, no me lo esperaba, pero la noche siguiente no me pasó. No creo que sea malo llorar, aunque hemos sido muy condicionados para ocultar y reprimir estas emociones, creo que es muy sano mostrar lo que sentimos.

¿Cuáles son sus emociones ahora?

Blue Team, la canción que escribí para mi padre, es una proyección hacia un futuro sin él, en el que no pueda verle. Quería que la pudiera escuchar antes de morir, así que fue mi mundo entero durante una semana, y pudo oírla. Ahora no podría escribirla porque estoy en un punto diferente de mi duelo. Sí diré que antes me resistía a hablar de mi familia en prensa, pero ahora quiero hacer público que mi padre era esta persona alucinante y amable además de alguien muy conocido en el mundo. Mi misión es hacer ver que era un padre increíble y que tuvimos una relación tan limpia, bonita, sin problemas. Era mi mejor amigo. Solo tengo emociones puras hacia él, y esto me reconforta tanto porque lo llevaré siempre a todos lados.

¿Era un crítico musical duro con usted?

Diré que era bastante divertido (risas). Mis dos padres son de opiniones fuertes y nunca han edulcorado nada mientras yo crecía, pero de ahí aprendí a tomarme bien las críticas. Es la única manera de crear. Necesitas gente así, que te diga si algo no es bueno, y yo ahora solo me rodeo de gente cuya opinión valoro muchísimo y si no les gusta algo que he escrito me lo tomo muy en serio. Todos necesitamos poder recibir las críticas en algún momento.

Sus padres, ambos escritores, se expresan a través de sus libros, ¿eran abiertos con usted también?

Siempre me han dicho que hay que ser honestos y me han animado a decir en mi música lo que quería decir, que fuera directa. Creo que es un buen consejo.

El título del álbum hace referencia a esos remedios temporales para el dolor, ¿ha sido eso este disco?

Sí, porque eso es el duelo. He comprendido que el dolor nunca se va a ir del todo, no tiene una solución, pero cambia y eso es lo único constante: el cambio. Un día no será igual que el anterior y el dolor tampoco será el mismo, pero eso no significa que no esté ahí.

Hay momentos buenos y malos y ambos son necesarios.

Sí y en el disco también hay celebración por la familia que he creado con Spencer y mi hijo. El álbum también tiene desafío, mucho de querer perseguir tus sueños sin importar nada, y tiene mucha esperanza. Incluso en la tristeza nunca estás triste todo el rato, hay momentos que te ríes y casi te olvidas de lo otro porque recuerdas que sigues viviendo y quieres ser parte del mundo y que, como madre, tu hijo tenga una infancia muy alegre.

¿Sentía cambios en usted antes y después de escribir las canciones?

Sí, porque sienta bien coger algo tan doloroso y convertirlo en algo que resuene en otra gente. Hay una conexión instantánea a través de la pérdida... cuando pierdes a alguien, cuanto más te sientes conectado a otra gente, mejor te sientes tú.

¿Ha sentido mucho el peso de sus padres en su propia carrera?

Siento que estoy muy interconectada a ellos, a sus influencias, y son una parte de quién soy, aunque sea yo misma y el trabajo que hago sea solo mío. Últimamente me he inclinado hacia una música más personal, confesional. He intentado ponerme máscaras en otros momentos de mi vida y no me ha funcionado demasiado bien. Creo que al final lo mejor es ser tú misma y honesta como compositora.

Me dijo hace dos años que creció en una Nueva York triple, la suya propia y la de cada uno de sus padres, ¿en cuál le gustaría que creciera su hijo?

En una sin Donald Trump. Nueva York es como un mundo aparte del resto del país y de Washington, pero cada día es una sorpresa nueva.