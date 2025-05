Mallorca se rinde a Josep Maria Llompart con varios homenajes en su centenario

Los reconocimientos que recibe una figura importante no son necesariamente sinónimo de la importancia de esa figura. Es decir, si alguien que merece todos los laureles no se los lleva no resta ese merecimiento. Sin embargo, en ocasiones sí coinciden ambas realidades. Es el caso de Josep Maria Llompart, pieza clave de la literatura y poesía catalana cuya relevancia no solo es obvia y fuera de toda duda, sino que además se le reconoce como tal.

En la jornada de este viernes, en la que se cumplieron 100 años de su nacimiento, Llompart fue el protagonista de varios actos llevados a cabo mañana y tarde. El primero de ellos tuvo lugar en Ca n’Oleo, donde se celebró un evento institucional promovido por el Institut d’Estudis Baleàrics en el que Gabriel Janer Manila habló de su «amigo entrañable» y del «poeta de palabra sólida y fecunda». En su parlamento, Janer Manila no solo citó versos de Llompart, algunos de los cuales coincidieron de manera metaliteraria con aquello que mentaban, como cuando comenzó a llover y justamente recitaba las palabras ‘mira, la pluja‘, sino que también habló del hombre, a través de sus anécdotas y vivencias compartidas, entre ellos una sesión de espiritismo en la que invocaron el espíritu de Llorenç Villalonga. Gabriel Janer Manila en el acto en Ca n'Oleo. Foto: Pilar Pellicer Entre otros cosas, Janer Manila se sirvió de la obra y el cariño de su amigo para recordar que «un pueblo que se deja ir como las palabras en un río está condenado a morir de frío». Tras él, fueron alumnos del IES Josep Maria Llompart quienes tomaron el relevo para recitar una selección de poemas del autor mallorquín como Camí Florit o Primavera. No fue Ca n’Oleo, ni mucho menos, el único lugar en el que sonaron las palabras de Llompart. De hecho, al otro lado del Mediterráneo, en la Fira Litterarum de Móra d’Ebre, en Tarragona, se llevó a cabo la exposición Paraules escogides de Llompart, promovida por la Associació Al Rum de Alaró, también con la colaboración del IEB que está coordinando los homenajes. Mientras, por la tarde fue el Teatre del Mar el lugar escogido para una de las acciones más especiales: la representación de Els mots que m’han abocat al poble, de la compañía Produccions del Mar, con dramaturgia de Carme Planells y dirección de Pere Fullana, que a partir de los textos del propio Llompart crea un espectáculo que celebra el centenario del poeta con los intérpretes Bel Miquel, Toni Gomila y Carles Molinet. Cabe destacar que Llompart tuvo un vínculo profundo con el Teatre del Mar, de cuya fundación fue el primer presidente, y esta obra sirve para aproximarse a su vertiente como el importante miembro de la cultura local que fue, recordando su influencia en la historia del propio teatro. Al evento teatral acudió, entre otras autoridades, la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien en su discurso habló de Llompart como «uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX en nuestras Islas» y un «referente cívico por su compromiso con la lengua y cultura propia de las Balears». A su vez, Prohens también habló del «amor» por la forma de expresarnos que profesaba Llompart, por «la lengua de todos, cuya estima, uso habitual y promoción nunca debe ser motivo de confrontación». Javier Bonet, Antònia Roca, Jaume Bauzà, Marga Prohens, Joan Mas i Vives, Llorenç Perelló, Antoni Llabrés y Pedro Vidal, este viernes en el Teatre del Mar de Palma, donde se llevó a cabo la representación. Foto: PERE BOTA Este viernes fue, pues, el día de los actos centrales del Any Llompart, pero este está lejos de acabarse. Este sábado mismo se lleva a cabo una ruta ‘llompartiana’ por Palma guiada por Joan Carles Palos y organizada por la Obra Cultural Balear, institución a la que Llompart estuvo muy vinculado y de la que fue socio fundador. Y, por otra parte, Can Alcover acoge un acto en recuerdo al poeta con las intervenciones de Antoni Llabrés (OCB), Anna Oliver (Acció Cultural del País Valencià) y Xavier Antich (Òmnium Cultural), a partir de las 12.45 horas. Este acto será concluido por un vermut musical allí mismo y también servirá para hablar de otra vertiente de Llompart, la de su activismo lingüístico y cultural.