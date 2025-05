El Principal d’Inca recibe a Love of Lesbian en formato íntimo y reducido

Santi Balmes, Julián Saldarriaga y Dani Ferrer son la voz, guitarra y piano, respectivamente, de Love of Lesbian. Los catalanes repasarán sus grandes temas en el Teatre Principal d’Inca este sábado (21.00), en un formato íntimo, cercano y desnudo, ideal para hacernos sentir que entramos en sus ‘universos infinitos’.

Estos tres amigos celebran sus 27 años en la música con un repertorio que sobrevuela las variadas geografías del alma. Será un reencuentro con canciones que reclaman, nuevamente, su protagonismo como parte de la historia del indie rock estatal, canciones que no proponen un viaje en el tiempo con artefactos extraños como los de H.G. Wells, sino a través de la lírica inventiva y particular de Love of Lesbian, una banda liderada por su ideólogo, cantante, guitarrista y compositor Santi Balmes.

Los barceloneses desplegarán una colección de postales que mezclan vino, rosas, lágrimas, escapismo y cuentos chinos… fragmentos de un pop narrativo y cercano, con un punto surrealista, inspirado en la ficción pero también en capítulos vivenciales. Será un concierto con pasaporte a la nostalgia franqueado por un trío que en directo tiene una actitud muy festiva. No habrán grandes pantallas ni confeti, pero no faltará su habitual ‘mirada universal de alcance personal que hipnotiza con su verso letal’.

Su más reciente álbum se remonta al pasado año y lleva por título Ejército de Salvación, se trata de una colección de canciones que rinden tributo a la amistad y la hermandad que les han impulsado para seguir adelante en todos estos años.