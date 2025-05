Belén Gopegui: «No es razonable crear monopolios que obliguen a la cesión de la intimidad para usar algo imprescindible»

La intimidad se ha convertido en un privilegio cotizado, hay empresas que comercializan con ella y, por ello, los escasísimos reductos de vida íntima son tesoros a los que los ciudadanos se aferran. Esta asfixiante sociedad es la que refleja Belén Gopegui Durán (Madrid, 1963) en su nueva novela, Te siguen (Random House), que esta tarde a las 19.00 horas presentará en Drac Màgic junto a Nadal Suau.

La novela arranca con una interesante reflexión sobre la velocidad en la que transcurre el tiempo: «Los más optimistas decían que era un momento de cambio y atisbaban formas nuevas del porvenir. Los más pesimistas decían que era un momento de cambio y atisbaban formas nuevas del porvenir». ¿Es de los optimistas o pesimistas?

— Escribimos, estimo, novelas para que sean ellas las que hablen de esa forma en que solo pueden hablar las novelas, es decir, no afirmando o negando algo sino poniendo en pie un conjunto de acciones, personajes y argumentos a veces contradictorios de los que surge algo distinto, algo como hacerse consciente de una experiencia a través de la imaginación. En todo caso, hoy nos llegan noticias de una cantidad de acontecimientos mayor cada vez y ese aumento de cantidad produce una impresión de aumento de velocidad.

Hay una referencia a Cantinflas poderosa: «Estamos peor pero estamos mejor, porque antes estábamos bien pero era mentira. No como ahora que estamos mal pero es verdad». ¿Lo cree así?

— Los personajes que acuden a esa frase, piensan que es mejor vivir sabiendo a qué atenerse que vivir en medio de burbujas que se ocultan y de engaños que se quieren creer. Lo que significa que a veces no sea necesario recordar, como escribí una vez, que «lo imposible es una provincia de lo posible, la más remota, pero existe y a veces se alcanza».

Ya el título resulta asfixiante, pero también la sociedad que retrata en ella; una sociedad hipervigilada, hipercontrolada. ¿Cómo se gestó esta novela? ¿Cómo la construyó?

— El título puede ser o no ser asfixiante, seguir a alguien puede ser interesarse por esa persona o puede ser vigilarla en secreto para controlarla. La novela partió de esa idea, de preguntarse, por ejemplo, cómo se relaciona el deseo de que te miren, la vieja idea del amor como fenómeno de la atención, con el hecho de una sociedad donde los datos se roban pero no por personas que se interesan por otras personas, sino por corporaciones que programan modelos para que obtengan datos que pueden usar sin comprender.

La intimidad es el bien más preciado en Te siguen. Hoy en día, en cambio, parece que es algo sobrevalorado… Vendemos gustosamente nuestros datos cada día a todas horas para, paradójicamente, hacernos esclavos a nosotros mismos. ¿Se trata ahora de recuperar nuestros valores sobre la intimidad y la privacidad? ¿Debemos conquistar lo perdido?

— El tiempo no vuelve atrás, no podemos recuperar el tiempo perdido; sí, acaso, recrearlo en un tiempo nuevo. La idea de intimidad ha cambiado, y eso puede tener sentido en parte; lo que no es razonable, a mi entender, es crear monopolios que obliguen a la cesión de la intimidad para poder usar algo que se convierte en imprescindible, dado que, por ejemplo, no hay manera de realizar ciertos trámites si no es entregando datos a empresas que no sabemos si, incluso en el caso de que estuvieran dispuestas a custodiarlos, serían capaces de hacerlo.

Una de las reflexiones más importantes que ofrece esta obra es la importancia de las palabras. Un personaje, por ejemplo, afirma: «Las palabras vacías nos convierten en seres sin porqué, sin significado». ¿Está de acuerdo con esa apreciación?

— Si alguien que escribe no aprecia la importancia del significado de las palabras y del lenguaje, probablemente debería dedicarse a otra cosa. Hay una expresión que condensa esto y que usamos en la vida diaria: ya no significas nada para mí, o tú significas mucho para mí. Ahí se ve cómo el significado no es la mera aplicación de una definición a un objeto, sino que está cargado de vida.