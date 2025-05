Cort homenajeará a Maruja Alfaro el 24 de mayo en el Mar i Terra

El 17 de mayo de 2024, hace ahora un año, nos dejaba Maruja Alfaro, actriz, directora, escritora y figura fundamental de la escena teatral en las Islas. Tenía 93 años y dejó tras de sí un legado tan extenso como apasionado, marcado por el amor al teatro, la cultura y su ciudad de adopción: Palma.

Para conmemorar el primer aniversario de su marcha, el Ajuntament ha organizado un acto especial el 24 de mayo, a las 20.00 horas, en el Teatre Mar i Terra. En este homenaje, el nombre de Alfaro se sumará al de este espacio escénico, que pasará a llamarse Teatre Mar i Terra – Maruja Alfaro, en reconocimiento a su figura.

Nacida en Barcelona el 8 de septiembre de 1930, Alfaro llegó a Palma con solo diez años. Fue en Ciutat donde encontró su vocación, debutando en el teatro a los 17 años. Desde entonces no se bajó de los escenarios. Se formó con maestros como Albert Boadella, Günter Heft o Ramon Fonrserè, y trabajó con pasión en múltiples compañías: Majòrica, Illa d’Or, Casa de Menorca, Xesc Forteza, Teatre Principal de Palma, Iguana Teatre, Turmeda Teatre o el Teatro de Buenos Aires.

También fue cofundadora de la Agrupació Bellver y del Grup Assistència Palmesana. Su compromiso con las artes escénicas era absoluto, y en 1982 dio un paso más junto a su esposo, el productor Antoni Zanoguera, fundando la Companyia Zanoguera-Alfaro.

Durante una década, Alfaro brilló como primera actriz en títulos que hoy forman parte de la memoria colectiva del teatro en Mallorca: La s’en duen a les quatre, Tot va com una seda, Cavallet quant eres jove, entre otros. En el género de la zarzuela, su presencia escénica también fue destacada, con papeles en Katiuska, Los gavilanes, La reina mora o Ai Quaquin, que has vengut de prim!. Además, Alfaro no se conformó con actuar y ejerció de directora, escenógrafa, locutora, narradora, guionista y escritora.

Actualmente, Nova Producciones está trabajando en un documental sobre la vida y la obra de Maruja Alfaro. Este proyecto busca reconstruir su trayectoria a través de imágenes de archivo, testimonios de quienes compartieron escenario con ella y fragmentos de sus propias palabras, con el objetivo de preservar su legado y darlo a conocer a nuevas generaciones