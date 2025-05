Los museos de Mallorca seguirán exhibiendo restos humanos: «El cuerpo de nuestros ancestros es un motivo de honra y conocimientos»

Casi 15.000 restos humanos se acumulan en los almacenes de los museos nacionales españoles sin posibilidad de exposición pública después de publicar el 24 de febrero la ‘Carta de compromiso sobre el tratamiento ético de restos humanos’ por el que acordaron la retirada de este tipo de materiales de sus salas.

La comunidad científica mundial está dividida sobre la conveniencia o no de exhibir en sus vitrinas momias, esqueletos, dientes o fragmentos de huesos. En Mallorca el Museo de Son Fornés es el único que en este momento tiene en exposición este tipo de materiales y su directora Cristina Rihuete deja claro que no solo no tiene intención de retirarlos, sino que con la construcción del nuevo edificio museístico, quiere dedicarles un espacio mucho más grande.

Maria Gracia Salvà, directora del Museo de Mallorca también tiene intención de mostrar restos humanos en sus salas cuando finalice la reforma de sus instalaciones. Apela a una excepción contemplada en el punto 3.1 de la carta ética que consiente su exhibición con carácter excepcional «siempre que no haya otra alternativa».

El esqueleto de una mujer que murió en el parto y su hijo, que el público puede ver en una vitrina del museo de Son Fornés, contribuye a que sus visitantes se hagan una idea de cómo era la vida de las mujeres en Roma, una civilización en la que se producían grandes avances técnicos, pero lo hacían con un alto coste para las personas de las clases menos favorecidas. La mujer embarazada de Son Fornés murió con entre 22 y 25 años de edad y ya tenía siete hernias discales.

«Yo creo que aquí se mezclan dos temas muy diferentes haciendo ver que la desconolización tiene que ver con los restos humanos. Eso se aplica a países coloniales que han hecho casi un genocidio de poblaciones autóctonas. El gobierno en España en cambio practica un descolianismo disfrazado. Decir que la decisión de tapar la vitrina de la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional, es una práctica desconolonizadora es totalmente falso. Para eso tendrían que haber devuelto la momia a Canarias», reflexiona la antropóloga que descubrió la prueba más antigua de consumo de drogas en Europa.

La decisión adoptada por los museos estatales obedece a un informe técnico sobre el tratamiento de restos humanos depositados en ellos que encargó Ernest Urtasun al ponerse al frente del Ministerio de Cultura. Quiso así «dar respuesta a la evolución y adaptación de las colecciones de los museos en consonancia con el Código Deontológico del Consejo Internacional de Museos».

«Creo que es un honor sentirse cosa, nosotros también lo somos y en nuestra exposición los restos humanos tienen una dignidad. Vivimos en una sociedad que tiene vergüenza de sus cuerpos y cuando los mostramos parece que los devaluamos, pero yo creo que los cuerpos son importantísimos y los de nuestros ancestros son motivo de honra y conocimientos. No hay mejor manera de poder conocerlos», dice la directora del museo de Son Fornés.

La antropóloga recuerda que «la arqueología trabaja con restos materiales y los esqueletos lo son. Decir que una práctica descolonial es tapar la momia guanche es desinformar a la sociedad».

«Si el Gobierno quiere ser descolonial que devuelva los toros de Costitx a Baleares, previo a que haya un lugar adecuado donde exponerlos. Con los medios tecnológicos actuales puede quedarse con una reproducción fiel porque coincido en que el Museo Arqueológico Nacional tiene que ser una referencia», añade Rihuete.

Especialista en antropología física, Cristina Rihuete es consciente de las implicaciones éticas que tiene para algunos compañeros la exhibición o uso de restos humanos. «Hay compañeros que plantean incluso que ni siquiera las facultades de Medicina tienen que utilizar cuerpos humanos y que deben sustituirse por modelos 3D, pero si alguien me ha de operar yo quiero que tenga práctica con tejidos humanos y el hecho de que podamos seguir donando cuerpos a la ciencia para aprender de ella es útil para la ciencia y la sociedad. Que se convierta en un tabú o en un motivo de vergüenza es un retroceso importante», reflexiona.

El pequeño museo de Son Fornés, situado en un antiguo molino en Montuïri esta dedicado a uno de los yacimeintos talayóticos más emblemáticos de las Islas. Exhibe una exposición permanente con los hallazgos más significativos realizados en Son Fornés, lo que permite entender la evolución de las comunidades insulares a lo largo del primer milenio antes de nuestra era.

«En el yacimiento tenemos tres tumbas excavadas y una cuarta que es un feto en proceso de análisis. Actualmente exponemos en un museo los restos de una mujer que falleció en el parto y de su feto. Es una de las vitrinas que más interesa a los escolares de bachillerato que piensan en una salida laboral como la Biologia, la Genética o la Antropología. Les explicamos cómo opera la ciencia con los restos humanos, cómo podemos saber su edad e identificar las hernias discales. Nunca es lo mismo que una recreación», dice su directora.

Actualmente se está habilitando un nuevo museo en las antiguas casas de Son Fornés que, manteniendo el máximo de elementos etnológicos de estas edificaciones, permitirá ampliar el espacio expositivo actual. Los visitantes harán un recorrido circular, adaptado a personas con movilidad reducida, que concluirá en una sala audiovisual en la que se proyectarán documentales sobre la historia del yacimiento. En la planta superior se habilitarán laboratorios de investigación. El proyecto incluye también un auditorio que pretende ser un referente cultural en el pueblo.

«No tenemos intención de retirar los restos de esta mujer embarazada de la zona de exposición a no ser que nos obligaran y estamos bastante alejados de ello. En el nuevo museo tenemos pensado dedicarle un espacio más grande. También tenemos enterramientos de perros, tres de época romana, sabemos que los enterraron con todo el cuidado y mimo, igual que a las personas. Sería absurdo que nos dejaran exhibir los restos de estos animales y no los de los humanos. ¿Diríamos entonces que estamos cosificando al perro? Si nuestros ancestros consideran que eran dignos de ser enterrados con honor nuestro deber como personas que se dedican a la historia es mostrar la inmensa variabilidad de las culturas humanas y cómo se han organizado con todos sus restos», concluye la experta. Rihuete es partidaria de huir de la idea de cosificar. «Como mujeres sabemos bien lo que es cosificar y tenemos que huir de ello, honrar nuestro cuerpo y conocerlo solo se puede hacer con educación», sentencia.

La antropóloga cree que «el hecho de tener mujeres embarazadas que murieron en el parto es importante para mostrar lo delicada que era esa etapa de vida para las mujeres. Ilustra esa etapa de ocupación romana de Son Fornés en la que hay nuevas tecnologías como el molino de rotación. Llegan las monedas, las herramientas del hierro… se ve un progreso para la sociedad que recaía sobre determinadas personas y tenía un coste. El cuerpo de esta mujer con siete hernias discales nos muestra como había personas obligadas a trabajar desde muy corta edad. Tenía entre 22 y 25 años en el momento de su muerte y arrastraba una carga a sus espaldas que ilustra las diferencias sociales. Lo puedes decir en un papel pero si lo muestras es mucho más educativo». Los restos están datados con carbono 14 a finales y son de finales del siglo II antes de nuestra era, coincide con la conquista romana de la Isla.

Los museos diocesanos de Lluc y de la Catedral no exponen ningún resto humano en sus salas, según informa el Bisbat de Mallorca.