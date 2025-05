Los Goya que no serán: Palma dice adiós definitivamente a los Premios

Dos años de gestiones e intentos que, finalmente, serán infructuosos. Los Premios Goya de 2026 serán en cualquier lugar menos en Palma. La falta de apoyos económicos y algo de mala fortuna provocan que la gala de los reconocimientos más importantes del cine español no se vaya a celebrar en la Isla a pesar de que Ciutat se había situado en una posición inmejorable para albergarlos. Esta es la intrahistoria.

Cuando la ceremonia de entrega de los ‘cabezones’ se celebró en Valladolid, en 2024, una delegación del Ajuntament de Palma, con el alcalde Jaime Martínez a la cabeza, acudió para postular Ciutat como candidatura oficiosa para 2026. Arrancó así una carrera que poco después se conviritó en oficial con la mirada puesta en ser la suculenta sede de nada menos que la 40 edición, un número redondo y especial.

Promovida la candidatura por parte del productor Juan Carlos Caro Gallego, afincado en Mallorca desde hace muchos años y que ha trabajado a las órdenes de importantes cineastas como Luis García Berlanga, la posición de Palma para ser la sede de los Goya nunca había sido mejor. Durante años se había intentado con algo menos de suerte, pero en esta ocasión, tras la ceremonia de hace unos meses en Granada, tocaba decidir la sede de 2026 y desde la Academia se pusieron manos a la obra.

Varias ciudades sonaban como favoritas, entre ellas València y Bilbao, y sí, también Palma. Miembros de la Academia de Cine visitaron la Isla y pudieron conocer de primera mano las posibilidades de la ciudad, pero finalmente se decantaron por otra urbe y todo parecía que quedaba ahí. No obstante, Palma se mantenía como un Plan B.

El Ajuntament de Palma se había comprometido firmemente en esa primera intentona, pero con la selección de otra ciudad todo parecía perdido. No obstante, esa otra ciudad acabó por caerse como candidata, y fue entonces cuando la Academia se interesó de nuevo por Palma, pero el Ajuntament, que por entonces se encontraba sin presupuestos aprobados, no pudo reunir los apoyos empresariales económicos suficientes para hacer frente a la inversión que asciende a varios millones de euros.

Desde el Ajuntament de Palma lamentan que no haya podido cristalizarse el proyecto, aunque explican que el consistorio público no puede asumir un coste tan elevado sin el apoyo privado, el cual no se sumó. Además de que la primera negativa de la Academia fue lo que desequilibró la balanza.