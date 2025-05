«No queda nada de la Carme Riera de hace 50 años, tal vez los huesos»

Corría el año 1975 cuando una por entonces desconocida Carme Riera (Palma, 1948) sacudía el panorama literario con su aclamado debut: Te deix, amor, la mar com a penyora. Para celebrar esa importante efeméride, el Institut d’Estudis Baleàrics le ha dedicado un programa de actividades. Además, el próximo martes día 20 protagonizará en CaixaForum un encuentro con Gemma Ruiz.

Han pasado cincuenta años, pero todavía debe haber gente que descubre este libro, ¿o no? ¿Le han llegado nuevos comentarios?

La verdad es que sí. Me hace mucha ilusión cuando, en el Día del Libro, alguien se me acerca con el libro muy viejo y desgastado, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo.

A menudo se dice que una obra es fruto de su época. ¿Cree que, de haber sido hoy, habría escrito esos relatos?

Seguramente no, porque las cosas han cambiado mucho. Las personas homosexuales, masculinas y femeninas, antes eran incluso perseguidas. Ahora, en cambio, se pueden casar y todo es maravilloso y fantástico. Afortunadamente, ha mejorado muchísimo, por lo que seguramente si lo escribiera hoy lo haría de otra forma.

¿Cree que ha envejecido bien?

Esto lo tenéis que decir vosotros, los lectores. Lo que sí puedo decir es que Edicions 62 lo volverá a editar [está previsto que salga el 10 de septiembre] y recuperará el prólogo que escribió Guillem Frontera para la edición original. Fue él quien me ayudó a publicarlo, porque en esa época yo no conocía ninguna editorial ni a nadie. Él tenía contacto con Laia y fue en este sello, ya desaparecido, que finalmente me lo publicó. Escribió un prólogo precioso que ahora se podrá volver a leer.

En ese prólogo, Frontera elogiaba su voz, que calificó de libre. ¿Cree que lo era? ¿Lo es ahora?

Pues sí. Lo escribí de una manera libre, sin pensar en si me censurarían o no, o si mucha gente lo encontraría no adecuado. En ese sentido, siempre he sido muy iconoclasta. Los juicios de los demás me importan poco y eso era así ya con el primer libro.

La mejor manera de celebrar una efeméride así es que sigan leyendo y reinterpretando la obra, algo que ha pasado, por ejemplo, con las rutas teatralizadas que le ha hecho la compañía Ovnipresents por encargo del Govern.

Estoy muy contenta y agradecida, la verdad es que nunca imaginé que me dedicarían un programa de actividades para conmemorar el cincuenta aniversario de la publicación. Al fin y al cabo, nosotros escribimos y si la gente nos lee, pues ya está todo perfecto. Lo que sí hace un tiempo que pensé en hacer, y así se lo dije a mi agente, Carina Pons, de la agencia Carmen Balcells, es una fiesta con los lectores. Si tengo suficiente dinero, los invitaré a más de una copa o café. Quiero invitar a mucha gente que me haya leído o que le guste este libro. Mi intención es hacerlo a finales de agosto o a principios de septiembre, cuando no haya tantos turistas. Y claro, hacer una fiesta en Barcelona y otra en Mallorca. Estoy buscando un sitio en el que pueda caber mucha gente.

¿Está orgullosa de Te deix, amor, la mar com a penyora?

Estoy muy orgullosa de que la gente lo lea y le guste, porque es un libro que funcionó muy bien por el boca a boca. Ese es mi orgullo. Que esté bien o mal es otro tema, pero haber llegado a los lectores de este modo es algo que me parece extraordinario porque en esa época no había redes sociales ni internet, ni había tantas entrevistas en prensa o televisión.

Todavía hay quien se sorprende, al leer el primer relato, de que se trate de una historia de amor entre dos mujeres.

Es que estamos acostumbrados a una visión muy cerrada y concreta: heterosexual, blanca, etcétera. Usé ese mismo recurso en el último libro, en el que aparece una cantante. Nadie piensa que es de color hasta que se dice, al final. Y eso ocurre porque estamos acostumbrados a mirar las cosas desde un punto de vista, pero eso está fatal; debemos mirar desde una perspectiva más amplia. Tiene razón con lo que dice, hace poco un amigo mío leía precisamente ese final y decía: ‘no nos puedes hacer esto’. Se quedó asustado.

Hay relatos muy intimistas, de amor, pero luego también otros que hablan de crímenes y violencias. Lo que sí comparten todos es la importancia del mar y la añoranza.

Es que no los isleños no lo podemos evitar. Para mí, el mar no es una perspectiva literaria, sino que lo es todo para mí. Siempre cuento que cuando vivía en América recorría doscientos cincuenta kilómetros para ir y otros doscientos cincuenta para volver, los sábados, simplemente para ver el mar. Y eso que era el Atlántico, que no tiene nada que ver con nuestro Mediterráneo. Pero era como si se me abriera el alma.

Y, sin embargo, los protagonistas de las historias se sienten atrapados, como en una jaula.

Es que es la metáfora perfecta para reflejar cómo se sentía la gente que no podía amar libremente, expresar lo que sentía de forma natural, como es el caso de las dos mujeres que se aman.

Lo que es moral y lo que no es un tema que está muy presente en las historias. Da la sensación de que hoy en día no se habla tanto de la moralidad. ¿Cómo lo ve?

Como nunca vuelvo a leer mis textos no lo sé, pero puede que sí que estuviera presente, teniendo en cuenta que está publicado en 1975, en abril, cuando Franco todavía vivía. En aquella época el mundo se entendía de forma muy diferente, la cuestión de la moral era clave.De lo inmoral no se hablaba.

¿Qué queda de la Carme Riera que escribió esta obra hace cincuenta años? ¿Qué le diría?

Esto es un drama porque pienso que no queda nada de esa chica en esta señora vieja que celebra cincuenta años de aquel primer libro. Los huesos, quedan, porque las células han cambiado. Y esto es una experiencia muy dura, es como si aquella niña fuera de otro mundo. Da mucho que pensar. ¿Qué le diría? Que siguiera espabilándose, que es muy importante para las mujeres.