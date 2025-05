La cantante belga Kate Ryan aterriza en 'Es Jardí'

El ciclo de conciertos veraniego Es Jardí ha desvelado a la artista invitada de su gran apertura, el 10 de julio. Será la belga Kate Ryan, conocida por su interpretación del tema Ella Elle L'A. La cantante se suma así al evento Children of the 80s que tendrá dos citas: la apertura del ciclo y su cierre el 30 de agosto.

Children of the 80s es oficialmente una de las citas más queridas de Es Jardí. Tras hacer bailar y disfrutar al máximo de la nostalgia al público mallorquín en las ediciones anteriores (con las actuaciones de OBK y Double You en 2023 y de Nacha Pop y New Limit en 2024), el evento abrirá el festival el 10 de julio con Kate Ryan. Désenchantée es uno de los himnos de las pistas de baile europeas por excelencia y uno de los éxitos de la artista belga, cuyas canciones teletransportarán a los asistentes a esa época que compartieron.

Es Jardí también anuncia el 27º Aniversario de Garito (2 agosto) y las bandas que protagonizarán Summer of Rock Legends (19 julio) y Summer of Divas (15 agosto). El 19 de julio sonarán los temas imprescindibles de Bon Jovi, Pink Floyd y U2 en Summer of Rock Legends de la mano de las bandas Keep the Faith, The Other Side y Please U2. El 15 de agosto será una noche dedicada a grandes damas de la música en Summer of Divas, reviviendo las enormes canciones de Tina Turner con Replicant Tina, de Amy Winehouse con Dina Arriaza & Eternal Amy Band y de las grandes divas del soul a cargo de The Clams.

Estas novedades se suman a un cartel que ya contaba con Marc Anthony (16 julio) y Alejandro Fernández (10 agosto); los conciertos de Pastora Soler (11 julio), Dani Fernández (12 julio), Bomba Estéreo (26 julio), Trueno (31 julio), G-5 (8 agosto), Mikel Izal (14 agosto) Guitarricadelafuente (21 agosto), Duncan Dhu (22 agosto), Beret (23 agosto); la fiesta Bresh (17 julio).