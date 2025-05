El Mallorca Live Festival 2025 desvela sus horarios: consulta la hora de todos los conciertos

El Mallorca Live Festival 2025 está ya a la vuelta de la esquina. En apenas un mes (del 12 al 14 de junio) la música de Iggy Pop, Nathy Pelusso, Suede, Massive Attack y un largo etcétera de estrellas retumbarán desde el Recinto Mallorca Live de Calvià. De las pocas cosas que quedaban por saberse son los horarios exactos a los que cada formación saldrá a actuar y ahora el MLF ya ha desvelado el último de sus secretos, además de los horarios del servicio de buses lanzadera con el que el festival apuesta por una movilidad sostenible.

Nathy Peluso, Massive Attack e Iggy Pop liderarán las diferentes jornadas desde el Escenario 1 Estrella Damm, por el que pasarán tres nombres del momento como son Rigoberta Bandini y Bad Gyal. La escena de las islas estará muy bien representada en este escenario con una de sus bandas claves, Antònia Font, y la polifacética e internacional Maika Makovski. No faltarán destacados nombres del panorama nacional como Natalia Lacunza y Siloé y las propuestas locales de VGómez, Midnight Walkers y Lyra’s Hëll.

En el Escenario 2 Es Jardí, el público podrá disfrutar de uno de los nombres internacionales del momento, Villano Antillano; de grandes nombres del panorama independiente como Sidonie y Dorian; de las legendarias bandas Suede y Mercury Rev y del regreso convertida en estrella internacional de Judeline. Una diversa alineación nacional representada por Al Safir, Bikôko, Alcalá Norte, Ralphie Choo, El Kanka, Baiuca y Elyella tomarán dichas tablas, que también sonará a las islas con Jordan Boyd, Dxtergeist, David Cabot y Fera y cerrará su programación del jueves con la fiesta Bresh.

Mientras que el Escenario 3 Govern de les Illes Balears - Mallorca el público se encontrará con uno de los mayores abanicos de estilos del recinto, gracias a las apuestas internacionales de Maximiliano Calvo, Angélica García y Fez; la representación de la nutrida y variada escena nacional con María Escarmiento, Varry Brava, Grande Amore, Repion, Biznaga, Karavana, Delgao e Iboreh; y el talento balear de Psiderálica, Peligro!, Niños Raros y Go Cactus.

Los amantes de la música electrónica tendrán su punto de encuentro en el Escenario 4 La Plaza Electronic Stage, que se presentará en sociedad el jueves 12 de la mano de Sa Fonda con Nicola Cruz encabezando la jornada, en la que no parará la música con las sesiones de Melohman b2b Los del Ficus, Brolorizo, Gina Jeans, Aroop Roy, Jane Fitz y Radioactive Man. La Plaza mostrará toda su apuesta el viernes 13 con Chloé Caillet, Tsha, Tripolism, Yahaira, Enric Ricone b2b Un Southnormal, Lourdes Lourdes y Senda Fatal y el sábado 14 con Carlita, Desiree, Kilimanjaro, Mystery Affair, Aqutie, Discontrol y Tony Caballeros.

Las propuestas emergentes vuelven a tener su lugar destacado en el Escenario 5 - Radio 3, donde actuarán Licata, Nico B, Teo Lucadamo, Sanguijuelas del Guadiana, Aziya, The Clause, Dmasso, Tebals, La Milagrosa, Niños Bravos, El Momento Incómodo, C Turtle, The Family Men, Flordhiguera, Ritual Nepal, Tristán!, Anadie (elegida por los oyentes del programa Hoy Empieza Todo de la emisora), Barry B, Los Wilds, Lua de Santana y Coolnenas.

Cabe destacar que los último abonos y entradas de día están disponibles desde 63€ en la web del festival www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial entradas.com. Un año más, el festival contará con un total de cinco escenarios por los que se repartirán los más de 80 nombres internacionales, nacionales y locales que conforman el cartel.